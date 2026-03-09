7 diseños de uñas amarillo pastel que se ven muy chulas para la temporada marzo 2026

Las tendencias de manicure que predominarán en marzo 2026, apuestan por las tonalidades vibrantes que hagan lucir a las manos llenas de vida. Y un color que no falla es el amarillo pastel, que es perfecto para recrear hermosos diseños de uñas muy primaverales, que se vean elegantes y le favorezcan a todos los tonos de piel.

Uñas para primavera: 7 diseños en tono amarillo pastel que serán tendencia en marzo 2026

Punta francesa con efecto glaseado. Si el manicure francés es uno de tus estilos preferidos, pero no quieres caer en lo aburrido usando solo blanco, prueba cambiando por un esmalte "butter yellow". Para darle el toque sofisticado que es tan característico de esta técnica, combina con un esmalte aperlado transparente que dé el efecto "glaseado".

Los diseños de uñas amarillo pastel se ven hermosos en todos los tonos de piel|Canva

Diseños de uñas con puntitos . Los diseños de uñas con polka dot son originales y se ven lindísimos en cualquier color



. Manicure degradado en amarillo pastel. En caso de que prefieras algo elegante, los degradados son la mejor opción y se pueden recrear con cualquier tono que te imagines. Hazlo tipo "baby boomer", una de las técnicas de "nail art" imperdibles para 2026.

Los diseños de uñas amarillo pastel se ven hermosos en todos los tonos de piel|Pinterest

Cortas con aplicaciones brillantes . Las uñas cortas también pueden lucir espectaculares, incluso en diseños lisos. Y para que no quede muy básico, ponle unos brillantes que le den luminosidad a las manos.



. Las uñas cortas también pueden lucir espectaculares, incluso en diseños lisos. Y para que no quede muy básico, ponle unos brillantes que le den luminosidad a las manos. Diseños de uñas amarillo pastel con corazones. Aunque ya es marzo 2026, el manicure romántico sigue siendo una gran alternativa para verte impecable. Aplica una base con gel y pinta pequeños corazones de color rosa pastel.

Los diseños de uñas amarillo pastel se ven hermosos en todos los tonos de piel|Pinterest

Almendradas con dibujos de margaritas . Las estructuras almendradas no solo sirven para afinar visualmente los dedos, también dan el espacio suficiente para hacer ilustraciones. Una idea que se ve chula para la primavera 2026, son los detalles florales y las margaritas quedan delicadas .



. Las estructuras almendradas no solo sirven para afinar visualmente los dedos, también dan el espacio suficiente para hacer ilustraciones. . Diseños de uñas con estrellas. En caso de que no quieras caer en el clásico manicure floral de marzo 2026