7 diseños de uñas amarillo pastel que se ven muy chulas para la temporada marzo 2026
Si quieres lucir un manicure radiante en la primavera 2026, los diseños de uñas en tonos pastel quedan lindísimos y el color amarillo es uno de los más pedidos.
Las tendencias de manicure que predominarán en marzo 2026, apuestan por las tonalidades vibrantes que hagan lucir a las manos llenas de vida. Y un color que no falla es el amarillo pastel, que es perfecto para recrear hermosos diseños de uñas muy primaverales, que se vean elegantes y le favorezcan a todos los tonos de piel.
- Punta francesa con efecto glaseado. Si el manicure francés es uno de tus estilos preferidos, pero no quieres caer en lo aburrido usando solo blanco, prueba cambiando por un esmalte "butter yellow". Para darle el toque sofisticado que es tan característico de esta técnica, combina con un esmalte aperlado transparente que dé el efecto "glaseado".
- Diseños de uñas con puntitos. Los diseños de uñas con polka dot son originales y se ven lindísimos en cualquier color. Ya sea blanco para un look discreto o con azul por si quieres experimentar algo atrevido.
- Manicure degradado en amarillo pastel. En caso de que prefieras algo elegante, los degradados son la mejor opción y se pueden recrear con cualquier tono que te imagines. Hazlo tipo "baby boomer", una de las técnicas de "nail art" imperdibles para 2026.
- Cortas con aplicaciones brillantes. Las uñas cortas también pueden lucir espectaculares, incluso en diseños lisos. Y para que no quede muy básico, ponle unos brillantes que le den luminosidad a las manos.
- Diseños de uñas amarillo pastel con corazones. Aunque ya es marzo 2026, el manicure romántico sigue siendo una gran alternativa para verte impecable. Aplica una base con gel y pinta pequeños corazones de color rosa pastel.
- Almendradas con dibujos de margaritas. Las estructuras almendradas no solo sirven para afinar visualmente los dedos, también dan el espacio suficiente para hacer ilustraciones. Una idea que se ve chula para la primavera 2026, son los detalles florales y las margaritas quedan delicadas.
- Diseños de uñas con estrellas. En caso de que no quieras caer en el clásico manicure floral de marzo 2026, puedes apostar por las estrellas minimalistas. Y para que el resultado sea mucho mejor, intercala patrones en cada mano.