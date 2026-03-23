4 diseños de uñas que ya no se usan esta primavera 2026: se ven feas y pasadas de moda
Si no quieres parecer “anticuada” y que tus looks parezcan siempre aburridos, mejor evita estos diseños de uñas que ya no están en tendencia 2026.
Las tendencias en diseños de uñas para 2026 surgen con rapidez, pero no todas logran conservar su lugar y conforme pasan las semanas van perdiendo fuerza hasta quedar en el olvido. Aun así, hay algunos estilos de manicure que se mantienen en perfil bajo, pero ya no lucen tan lindos como antes y hasta llegan a hacer que quien los usa parezca anticuada.
Por lo que la forma más sencilla de evitar estos efectos tan desfavorecedores, es simplemente estar atenta a los modelos que ya no están tan fuertes y dejar de pedirlos en el salón de belleza. En su lugar, es mejor apostar por las técnicas que arrasan en cada temporada y se unifican para que la imagen siempre esté reluciente.
¿Qué uñas están pasadas de moda? Los diseños que deberías evitar para no verte aburrida
- Manicure con pedrería exagerada y colores fuertes. Si bien en la primavera 2026 están usándose los modelos de "nail art" con tonalidades vibrantes y texturas de relieve, cuando se abusa de estos recursos los resultados pueden ser un desastre. Esto incluye el manicure con aplicaciones de pedrería muy exageradas y con poca armonía; no aplica cuando son modelos temáticos.
- Francesa clásica muy simétrica. Una cosa es que la punta francesa no pierde vigencia nunca y otra que ciertas versiones no empiecen a verse obsoletas. Es el caso de lo que pasa con los modelos que son muy simétricos y tienen la transición de tonos súper marcada y gruesa. Lo mismo pasa con la estructura cuando la forma de las uñas es muy gruesa, pues para que los diseños luzcan lindos, lo ideal es que el gel o el acrílico queden sutiles.
- Diseños de uñas verde fosforescente. A menos que vayas a ir a un festival de música o una fiesta donde tus looks deban ser ultra llamativos, los esmaltes verdes fluorescentes son otros de los diseños de uñas que ya no se usan en 2026 y hasta quedan feas. Si quieres usar este tono pide un acabado discreto o si de plano quieres ese efecto tan llamativo, pídelo en detalles sutiles.
- Estilo "mix and match" saturados. Siguiendo con la premisa de que en esta primavera / verano 2026 el manicure minimalista es la tendencia a seguir, los modelos hechos con la técnica "mix and match" ya quedaron rezagados. Esto aplica especialmente cuando son versiones que mezclan relieves, glitter, stickers y pedrería.