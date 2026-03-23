4 diseños de uñas que ya no se usan esta primavera 2026: se ven feas y pasadas de moda

Las tendencias en diseños de uñas para 2026 surgen con rapidez, pero no todas logran conservar su lugar y conforme pasan las semanas van perdiendo fuerza hasta quedar en el olvido. Aun así, hay algunos estilos de manicure que se mantienen en perfil bajo, pero ya no lucen tan lindos como antes y hasta llegan a hacer que quien los usa parezca anticuada.

Por lo que la forma más sencilla de evitar estos efectos tan desfavorecedores, es simplemente estar atenta a los modelos que ya no están tan fuertes y dejar de pedirlos en el salón de belleza. En su lugar, es mejor apostar por las técnicas que arrasan en cada temporada y se unifican para que la imagen siempre esté reluciente.

¿Qué uñas están pasadas de moda? Los diseños que deberías evitar para no verte aburrida