11 diseños de uñas que combinan con TODO en esta primavera o verano: son hermosas
Si no tienes tiempo de estarte cambiando los diseños de uñas a cada rato, checa estas opciones de manicure que sí combinan con todo y lucen bellísimas.
Elegir el manicure correcto no se trata solamente de que se vea bonito, sino que también debe ser funcional y práctico. De esta manera, resulta mucho más fácil combinar los diseños de uñas con los atuendos usados en el día a día, especialmente ahora que viene la temporada de primavera / verano 2026, el momento perfecto para probar nuevos estilos.
¿Qué uñas combinan con todo? Los diseños más bonitos que podrás usar diario en primavera / verano 2026
- Manicure estilo ombré. De las opciones que son elegantes y discretas, están los modelos con efecto ombré, que se caracterizan por tener degradados sutiles que transcionan entre dos tonos.
- Butter yellow. Si quieres probar alguna de las tendencias en diseños de uñas que arrasarán en 2026, los modelos "butter yellow" son una excelente forma de empezar. Este tono tiene la magia del amarillo y la calidez de los tonos pastel que queda a pieles morenas y claras, además de que lucirá increíble en primavera / verano.
- Verde olivo. No hay nada que grite más "primavera / verano" que el color verde de los paisajes y ahora también puede ir en los diseños de uñas que combinan con todo. Un toque único es con un barniz olivo.
- Diseños de uñas glaseadas. Sin importar la estación del año, el brillo se ve precioso en las manos y siempre las rejuvenece. Y qué mejor que probar con una versión ultra luminosa de efecto glaseado, que pueden ser desde nude hasta cafés.
- Micro french. Para cuando creas que el manicure francés ya te aburrió, prueba otras versiones que reinterpretan su silueta y la modernizan. Una opción son las puntas mini en tonos vibrantes.
- Flores minimalistas sobre base natural. Para las que siempre prefieren algo mucho más discreto, están los modelos minimalistas con color nude y flores pequeñitas, que pueden ser de un solo tono o varios.
- Rojo cereza. Un modelo de decoraciones de uñas que le favorece a todos los tonos de piel y nunca pasan de moda, son las "red nails", que pueden ir desde lisas hasta con aplicaciones brillantes.
- Manicure tipo "peach fuzz". Apenas en 2024, el "peach fuzz" fue el color del año y lo veíamos en toda parte. Y aunque ya perdió este título, lo cierto es que se sigue viendo lindísimo en las manos porque suaviza al instante.
- Uñas cromadas metálicas. Si siempre sueles usar ropa de tonos cálidos o tierra, una alternativa de diseños de uñas que le combinan a todo son las cromadas en tonalidad dorado. Si quieres elevarlo aun más, prueba con relieves de gel transparente.
- Blue jeans. Un básico de todos los armarios son los pantalones de mezclilla azules y ahora se han vuelto también indispensables para los modelos de manicure que se usarán en 2026. Pide tu tono de esmalte azul preferido y, si lo deseas, combina varias intensidades.
- "Aura nails". Los diseños de uñas con efecto aura son una inspiración imperdible para las que siempre quieren verse impecables y con mucho estilo. Lo mejor es que puedes hacer fusiones de los dos tonos que más uses en tu día a día.