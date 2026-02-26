4 ejercicios para bajar la grasa del pecho que puedes hacer desde casa todos los días

Hacer una rutina de ejercicios en casa va más allá de trabajar pierna, glúteos y abdomen. Seguramente te has preguntado: ¿cómo quitar la grasa del pecho rápidamente? Por eso, aquí te decimos qué hacer para reducirla de una vez por todas.

La grasa que se acumula en el pecho, tanto en hombres como en mujeres, suele estar relacionada con la falta de actividad física y una alimentación inadecuada, según expertos citados por 20Minutos. En ese sentido, la mejor forma de combatirla y tonificar la zona es combinar ejercicios de fuerza, cardio y estiramientos en una rutina que puede resumirse en solo 15 minutos diarios.

Esta rutina de ejercicios en casa te ayudará a bajar la grasa del pecho

Entrenadores recomiendan enfocarse en movimientos que trabajen la parte superior del cuerpo, no solo el core. La clave, tanto para principiantes como para avanzados, es comenzar poco a poco e incrementar las repeticiones conforme el cuerpo se adapte. Estos son los ejercicios más efectivos:

Flexiones abiertas: También conocidas como planchas altas con apertura. Coloca las manos a la altura de los hombros, ligeramente más abiertas, y baja el pecho hacia el suelo para trabajar el pectoral. Mantén el abdomen firme durante el movimiento.

Flexiones abiertas.|(ESPECIAL/CANVA)

Plancha.|(ESPECIAL/CANVA)

No solo ayuda a Curl de bíceps con pesas: De pie, con la espalda recta y los hombros relajados hacia atrás, flexiona los brazos con mancuernas hasta la altura de los hombros. Asegúrate de que las palmas miren hacia el frente.

Para el curl necesitas unas pesas.|(ESPECIAL/CANVA)

De pie, con la espalda recta y los hombros relajados hacia atrás, flexiona los brazos con mancuernas hasta la altura de los hombros. Asegúrate de que las palmas miren hacia el frente. Press de hombros con pesas: Sentada o de pie, sostén una pesa en cada mano con las palmas hacia adelante. Eleva los brazos sin que se tambaleen, baja lentamente y repite el movimiento de forma controlada.

El press de hombros puedes hacerlo desde una silla cómoda.|(ESPECIAL/CANVA)

Puedes complementar estos ejercicios con 20 minutos de cardio moderado, como correr, andar en bicicleta o saltar la cuerda. También ayuda subir y bajar escaleras en lugar de usar el elevador cuando salgas de compras.

¿Qué provoca que se acumule grasa en el pecho?

La grasa en el pecho se acumula debido a la estructura de las células de esta zona del cuerpo. Según explica el portal HSN, puede deberse a factores como la lactancia, una dieta desequilibrada, la falta de actividad física o el consumo de medicamentos hormonales, entre otros. Mantener hábitos saludables y una rutina constante es clave para evitar su acumulación.