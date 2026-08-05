Conoce el ejercicio que cuida tu corazón y mejora la circulación

El ejercicio es importante en todas las etapas de la vida, pero las personas más grandes deben optar por aquellas actividades que son seguras y amigables. Es por esto que te vamos a contar sobre un ejercicio que te ayuda a mantenerte activo, pero sin grandes esfuerzos.

Unos de los ejercicios más populares el de caminar o usar bicicleta fija, pero hay una alternativa que se está expandiendo entre los adultos mayores que tiene beneficios para la salud cardiovascular.

¿Cuál es el ejercicio que cuida tu corazón?

El ejercicio recomendado es el yoga que es una alternativa de baja intensidad por lo que es interesante para quienes están en búsqueda de mantenerse activo, pero de madera moderada.

Cabe destacar que esta práctica genera un estímulo que lleva al corazón a trabajar con mayor intensidad. Con el paso de las sesiones, esto puede favorecer la resistencia cardiorrespiratoria y convertirla en una actividad de alta eficiencia.

Otro de los beneficios es que reduce la presión arterial sobre todo en aquellas personas que tienen hipertensión leve o moderada. Esto se da por la capacidad para favorecer la relajación de los vasos sanguíneos y disminuir la activación del sistema nervioso asociado con el estado de alerta.

Por otro lado, el yoga coloca el foco en las técnicas de respiración, la relajación profunda y en la respiración consciente. Estos factores tienen la capacidad de disminuir la frecuencia cardiaca en reposo y aumentar la capacidad pulmonar.

La actividad física mejora la capacidad física, reduce los biomarcadores cardíacos (indicadores de estrés del corazón) y mejorar la calidad de vida. Es por esto que si bien es un ejercicio de bajo impacto pues tiene sus beneficios.

No solo es recomendable para los adultos mayores, sino también para todas las personas que busquen hacer ejercicio de baja intensidad y obtener grandes beneficios a nivel salud.