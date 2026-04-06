Hacer ejercicio en casa tiene beneficios que se reflejan en tu cuerpo. Aunque muchas personas se enfocan en aumentar el músculo de los brazos, el pecho, aplanar el abdomen o tonificar glúteos y piernas, las pantorrillas también son importantes, pero pocos les prestan atención. Lo que muchos no saben es que con 4 ejercicios puedes aumentar su volumen fácilmente. Aquí te explicamos cada uno.

En este caso, los ejercicios para definir las pantorrillas funcionan tanto para hombres como para mujeres; solo varía la intensidad que se le da a cada uno, según Vogue. Por eso, estas son las principales recomendaciones:

Saltar la cuerda: comenzamos con un ejercicio que pocos creerían que ayuda a fortalecer las pantorrillas, pero así es. Saltar la cuerda les da potencia y ayuda a mantenerlas estéticas. El portal de vida saludable Men’s Health recomienda hacerlo durante 30 segundos por 4 rondas.

4 ejercicios que puedes hacer en casa para aumentar el volumen de las pantorrillas |(ESPECIAL/CANVA)

comenzamos con un ejercicio que pocos creerían que ayuda a fortalecer las pantorrillas, pero así es. Saltar la cuerda les da potencia y ayuda a mantenerlas estéticas. El portal de vida saludable recomienda hacerlo durante 30 segundos por 4 rondas. Elevaciones sencillas de talones: no necesitas máquinas. Mantén la espalda recta y la vista al frente mientras elevas los talones, apoyándote en las puntas de los pies. Baja lentamente y repite en 4 series de 20 repeticiones.

no necesitas máquinas. Mantén la espalda recta y la vista al frente mientras elevas los talones, apoyándote en las puntas de los pies. Baja lentamente y repite en 4 series de 20 repeticiones. Subir y bajar escaleras: si tu casa tiene dos o más pisos o cuentas con un parque cercano, aprovecha los escalones para subir y bajar a modo de trote. Esto te dará potencia en las pantorrillas.

si tu casa tiene dos o más pisos o cuentas con un parque cercano, aprovecha los escalones para subir y bajar a modo de trote. Esto te dará potencia en las pantorrillas. Desplantes: este ejercicio es el más exigente porque cargas tu propio peso. Flexiona las piernas hacia el piso en un ángulo de 90 grados. Evita que la rodilla toque el suelo y regresa a la posición inicial. Haz de 15 a 20 repeticiones en 4 series.

El desplante te ayuda a tener unas pantorrillas con volumen.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Cómo secarse el sudor correctamente con la toalla?

Usar la toalla correctamente para secar el sudor es tan importante como el ejercicio en sí, ya que puedes evitar irritar la piel o ensuciarla, lo que podría provocar acné u otros problemas. Según expertos, no debes frotar, sino hacer presión suave sobre la zona que quieres limpiar: da pequeños toques.

Asimismo, siempre usa una toalla limpia, ya que una usada acumula bacterias.

Las zonas que más sudan suelen ser las axilas, el cuello, la espalda y la cara. Finalmente, no compartas tu toalla.

También checa estas 4 rutinas de ejercicios para hacer abdominales y tener la panza plana: son fáciles y funcionan.