Reconocido actor mexicano revela que sufrió amputación después después de haber estado en coma por una bacteria

El famoso actor mexicano Manuel Masalva compartió a través de sus redes sociales el duro proceso que ha enfrentado luego de que debido a una fuerte bacteria le tuvieran que amputar sus dedos.

Manuel Masalva: ¿Qué dijo sobre la amputación de sus dedos?

A través de su cuenta de instagram, el famoso actor mexicano Manuel Mansalva compartió cómo ha enfrentado un duro proceso luego de que tuvieran que amputarle sus dedos. De acuerdo con la destacada celebridad, su estado físico y mental ha sido duro y a la vez gratificante ya que se encuentra entendiendo el por qué de las cosas. De acuerdo con él “Dios nos ha dado un cuerpo”, sin embargo, su continuar por la vida ha cambiado de manera radical por lo que continua en un proceso de aceptación.

El actor mencionó que hace un año una bacteria se propagó en su cuerpo, hecho que ocasionó que estuviera en coma, uno de los efectos que tuvo fue una fuerte gangrena en sus pies por lo que los doctores le dijeron que debían amputarle sus dedos. El actor reveló que nunca sintió miedo y siempre se sintió acompañado por Dios. A pesar de eso, Manuel reveló que se sintió agradecido de tener vida a pesar de lo que tuvo que vivir.

En el video que el actor compartió mencionó que subía ese contenido para decir que se mantenía muy agradecido con sus seguidores debido al apoyo que ha recibido. Por otro lado mencionó que no hay nada ni nadie que pueda limitarlos o hacernos sentir menos “No te claves en lo superficial, en lo que tienes o en lo que no tienes”, ya que mencionó que lo más importante es “creer en nosotros mismos y ayudar a los demás”. El actor finalizó diciendo que lo único que todos tenemos seguro es la muerte por lo que tenemos que estar seguros con eso.

¿Quién es Manuel Masalva?

Manuel Mansalva es un reconocido actor y músico mexicano que ha destacado por formar parte de famosas series exhibidas en plataforma de streaming así como de telenovelas. En cada uno de sus personajes ha demostrado gran versatilidad y talento al llevar el drama y la acción al máximo nivel. Actualmente tiene 45 años de edad y recientemente compartió parte de su rehabilitación luego de enfrentar una amputación en sus dedos de los pies.