Haz este árbol de Halloween con ramas secas; fácil y económico

Octubre llegó y muchos son los que disfrutan de estas fechas con festividades diversas. Aunque el Halloween no es una fiesta mexicana por excelencia, se disfruta de la temática y actividades que se pueden concretar incluso con la familia. Por eso, si quieres hacer un adorno algo distinto, puedes poner tu árbol desde este mes… aunque evidentemente será uno al estilo halloweenesco.

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¿Por qué es buena idea hacer tu árbol de Halloween?

Regularmente los adornos tienen relación con las calabazas, papeles, colgantes o stickers alrededor de la sala o la entrada. Por eso, en esta oportunidad se ha hecho bastante viral la realización de este árbol de Halloween. Para ello requerirás de materiales reciclados o baratos, ideales para una manualidad de octubre que puedes hacer solo o acompañado de tu familia y amigos.

¿Cómo hacer tu árbol de Halloween?

Los primeros elementos que debes conseguir son todos aquellos que aporten esa esencia seca de un otoño de terror. En este caso, aunque puedes agregar hojas o flores (dependiendo de la creatividad que busques imprimir), el objetivo principal es la consecución de ramas secas. Allí el tamaño también dependerá si este adorno lo quieres poner en el centro de mesa, en tu entrada o en otro sitio de tu casa.

En el segundo paso bastará con buscar una maceta con el tamaño a elegir o incluso podrías reciclar una botella de plástico que se llenará de tierra para soportar el peso de los elementos a colocar-colgar. Dicha botella puedes pintarla de negro o adornarla temáticamente para mantener adoc todo el concepto del Halloween.

#halloween #otoño #autumn ♬ sonido original - estefaniavallejog @estefaniavallejog DECOctubre - dia 1 Empezamos con esta serie, como en todos los años, te enseño DIY de otoño 🍁 y Halloween 🎃 para decorar tu casita Esta vez quería decorar la entrada de mi casa pero con una rama real de un árbol, tenía un poco de dudas pero confié en el proceso y me encantó el resultado final #diy

Y el paso final depende completamente de la imaginación que tengas disponible. Algunos incluso transformarán el concepto del árbol de Navidad pero ahora para la Noche de Brujas. Puedes armar literalmente un árbol, puede ser algo al estilo arbusto o incluso algo muy allegado a lo que ocurre con una ofrenda del Día de Muertos. Tú decidirás qué elementos agregar y cuáles evitar. Por ello, intenta divertirte con este adorno especial para la edición 2026 del Halloween.