4 cosas que no debes hacer en octubre si quieres atraer buena energía

Octubre está atravesado por distintas tradiciones populares, creencias espirituales y supersticiones que se mantienen vigentes en diferentes lugares. Desde costumbres vinculadas con el inicio del mes hasta rituales relacionados con Halloween, algunas prácticas forman parte del imaginario colectivo y se transmiten de generación en generación.

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Aunque estas creencias no tienen respaldo científico, forman parte del folclore de distintas culturas y suelen despertar curiosidad durante esta época del año. A continuación, repasamos algunas de las acciones que, según estas tradiciones, conviene evitar durante el trascurso del mes.

¿Qué hábitos debes dejar atrás si quieres atraer nuevas energías?

Octubre es un mes caracterizado por las supersticiones. A continuación, desplegaremos cuatro hábitos que debes dejar atrás si deseas atraer abundancia en este periodo:

1. Evita comenzar el mes con la despensa vacía

En el noreste de Argentina y Paraguay, el Karaí Octubre forma parte de una tradición guaraní. Según la creencia, este personaje recorre los hogares al comenzar el mes y puede llevar pobreza a aquellos que encuentra sin alimentos. Por eso, existe la costumbre de preparar una comida abundante, especialmente el tradicional jopará.

2. No intentes conectar con espíritus

Otra superstición está relacionada con Halloween. Algunas creencias populares recominedan no utilizar la Ouija ni realizar prácticas destinadas a conectar con espíritus durante el 31 de octubre, debido a la idea de que esa noche existe una mayor conexión entre el mundo de los vivos y los muertos.

3. Evita ciertos espacios en la medianoche

Se aconseja no caminar solo por caminos oscuros, cementerios o sitios considerados embrujados durante la medianoche de Halloween. Algunas tradiciones incluso sugieren evitar mirar fijamente los espejos a esa hora.

4. No recoger objetos de la calle

Por último, algunas supersticiones indican que es mejor no recoger dinero, joyas, prendas o amuletos desconocidos encontrados en la vía pública, especialmente cerca de cruces de caminos, porque podrían estar relacionados con rituales o prácticas consideradas negativas.

¿Cómo atraer abundancia en octubre?

Una limpieza energética puede ser una forma simbólica de comenzar octubre con una intención renovada. Puedes ventilar los ambientes, ordenar los espacios y utilizar aromas como lavanda, romero o incienso, según tus preferencias. También es habitual encender una vela blanca y dedicar unos minutos a pensar qué quieres atraer durante el mes.