KPop Demon Hunters: 4 plantillas de los Baby Saja Boys en versión kawaii para que hagas stickers de manera sencilla

Aunque son los villanos de la película, los Saja Boys han conquistado a todo mundo con su “Soda Pop”, siendo unos de los personajes favoritos de la película de KPop Demon Hunters, por lo que nosotros te compartiremos algunas plantillas de stickers de estos pero como nunca los habías visto: Al estilo kawaii.

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Si tienes niños en casa, estos stickers son una idea que seguramente amarán, pues esta película ha cautivado a todo el mundo y tanto Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby han sabido conquistar el corazón de muchos fans, siendo incluso igual de populares que las HUNTR/X.

Stickers de Baby Saja Boys estilo kawaii

Estas son algunas ideas de stickers de los Baby Saja Boys que puedes imprimir desde casa pero con un estilo único, pues son con una ilustración kawaii, siendo aún más increíbles que las veces que los vimos en la película.

Los 5 demonios enviados por Gwi-Ma para conseguir almas lograron hacerse del cariño del mundo tanto en la película como en la vida real, por lo que el verles en este tipo de animación hace olvidar su verdadera misión.

Por otro lado, Jinu fue quien al final de la película trató de hacer el bien, por lo que pudimos ver que los demonios no son completamente malos, pues hay bondad en ellos.

En el idioma coreano, "Saja" significa "león", por lo que ese es el motivo por el cuál tienen ese logo tan peculiar que le compitió a la par a la agrupación de HUNTR/X.

A poco más de un año del estreno de la película de KPop Demon Hunters, esta sigue cosechando éxitos por todo el mundo, siendo una de las más vistas en streaming, por lo que los fans ya piden una segunda parte, aunque se ha confirmado que tardará al manos dos años más en llegar.