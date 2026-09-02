¿Hulk está en peligro? Qué pasó con Mark Ruffalo: esto se sabe

El actor Mark Ruffalo lidera las tendencias de hoy, miércoles 2 de septiembre, debido a que surgieron nuevos detalles en medio de la polémica, luego de que Paramount lo acusara de antisemitismo. La compañía tiene los derechos de su personaje Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), quien recientemente hizo un cameo en “Spider-Man: Brand New Day”. ¿Su papel pende de un hilo?

De acuerdo con información de la revista Variety, más de 180 celebridades, actores y directores judíos firmaron una carta en defensa de Mark Ruffalo. En ella señalaron que las acusaciones son “absurdas” y representan una forma “peligrosa de silenciar la crítica legítima”.

¿Qué dijo Mark Ruffalo que enojó a Paramount?

El actor Mark Ruffalo se pronunció en contra de la unión entre Warner Bros. Discovery y Paramount, compañía que habría ofrecido una millonaria cantidad de 111 mil millones de dólares por Warner Bros. en una intensa batalla contra Netflix.

The accusation that I am antisemitic is appalling and fundamentally dishonest. Criticizing the actions of the Israeli prime minister, a military technology contract, or the executives who supply it is not the same as criticizing Jewish people. This critical and necessary dialogue… — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 22, 2026

A través de sus redes sociales, el intérprete de Hulk señaló a la familia Ellison, dueña de Paramount y Oracle, de financiar la adquisición de Warner Bros. con dinero de Oracle. Ruffalo también afirmó que la compañía supuestamente financia el genocidio en Palestina.

Paramount respondió al actor de 58 años y señaló que su mensaje tenía “tópicos antisemitas”. Ante esto, Ruffalo volvió a escribir en X y aseguró que la acusación era “indignante y fundamentalmente deshonesta”.

¿Mark Ruffalo podría ser despedido y ya no será Hulk?

Hasta el momento, no se ha señalado nada sobre el futuro de Mark Ruffalo como Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, no sería la primera vez que una celebridad de Hollywood enfrenta consecuencias después de pronunciarse sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

Mark Ruffalo interrpeta a Hulk del UCM, desde hace más de 10 años,|Imagen cortesía de Marvel

Melissa Barrera es uno de los casos más conocidos de los últimos años. En 2023, la actriz se pronunció en contra de la guerra entre Israel y Hamás, lo que provocó que fuera despedida de la franquicia “Scream”.

También están los casos de Susan Sarandon y Maha Dakhil, agente de Tom Cruise, quienes enfrentaron consecuencias profesionales después de realizar comentarios relacionados con el conflicto.