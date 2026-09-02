Ricardo Pérez aplica un “Christian Nodal” con Susana Zabaleta

En las últimas horas el nombre de Ricardo Pérez está causando revuelo por una acción que sería la máxima prueba de amor de parte del comediante hacia su amada Susana Zabaleta. Un tatuador habría filtrado las imágenes del tatuaje que sería la consolidación de una relación que hace unos días estaba entre rumores de separación. ¿El conductor de La Cotorrisa aplicó una Nodalazo?

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¿Ricardo Pérez se tatuó a Susana Zabaleta?

La relación de estos dos miembros de la farándula mexicana ha traído múltiples comentarios hacia ambos y ha generado conversaciones en muchos espacios mediáticos. Y las imágenes que se compartieron en horas recientes causaron revuelo, pues un tatuador identificado como Andrei Villagómez en Instagram, compartió 3 postales donde se ve a Ricardo Pérez listo para hacerse un tatuaje.

El diseño que el comediante se haría es el de una imagen de la actriz y cantante. En una se ve al famoso probando con un diseño para la espalda, a un costado derecho hacia la altura del hombro y otro en un diseño que abarcaría toda la parte trasera. Por eso, varios tuvieron que revisar dos veces la fidelidad de esta publicación que ilusionó a muchas personas.

Sin embargo, al detenerse un poco a observar las postales, se percataron que la Inteligencia Artificial hizo de las suyas una vez más. Las imágenes entre foto y foto no son proporcionales y la propia publicación dice que fue generada por IA. Por eso, esto solamente generó ruido alrededor de la publicación de un tatuador del Estado de México.

¿Ricardo Pérez y Susana Zabaleta están pasando por problemas?

Aunque los primeros días mantuvieron silencio absoluto alrededor de los rumores sobre su separación, un video destapó que ellos sabían de la información que circulaba. Incluso, se burlaron un poco de algunos medios y dijeron que la información que se manejaba no era del todo bien trabajada. Por ello, la pareja que inició relación oficial el 27 de abril de 2024, parece que sigue bastante fuerte y disfrutando de todo lo que sucede alrededor de ellos como pareja evidentemente mediática.