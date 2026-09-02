Violinista Esmeralda Camacho publica videos de Christian Nodal

El entorno del regional mexicano vuelve a agitarse en las plataformas digitales debido a un inesperado gesto de nostalgia que revivió antiguos rumores en el mundo del espectáculo. Se trata de Esmeralda Camacho, la violinista de Christian Nodal, quien compartió en sus cuentas oficiales un momento junto a la polémica figura del género norteño.

Este tipo de publicaciones despierta de inmediato la curiosidad de los internautas, quienes buscan interpretar cada mensaje como una indirecta o una aclaración sobre viejas controversias sentimentales. Tras meses de mantener un perfil enfocado estrictamente en sus proyectos individuales, la artista rompió el silencio mediante un posteo cargado de emotividad.

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Violinista Esmeralda Camacho causa revuelo en las redes sociales

La reconocida violinista Esmeralda Camacho causó gran evuelo al compartir en Instagram clips donde aparece Christian Nodal grabando a sus músicos.

La publicación estuvo acompañada por la frase corta: "Los extraño tanto". Esto puso en evidencia el cariño hacia su antigua etapa laboral. Poco después del post, se aclaró que el metraje original pertenece a una sesión de grabación de hace dos años en las instalaciones de Sony Studios México.

Violinista de Christian Nodal comparte emotivo mensaje sobre el cantante mexicano|Instagram: @ esmeralda_canape

La también creadora de contenido formó parte del equipo oficial del sonorense hasta principios de este año, cuando su contrato laboral llegó a su fin sin declaraciones públicas de los motivos.

Fans reviven antigua contrversia entre Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar

La publicación de la violinista generó conversación en las plataformas digitales porque en el pasado, la química sobre el escenario entre Christian Nodal y ella desató teorías de un supuesto amorío.

La polémica creció tras un concierto donde Ángela Aguilar, actual esposa del intérprete del ranchero, subió al escenario mostrando marcados gestos de afecto, mientras que artista reaccionó con incomodidad durante el encuentro de la pareja, lo que alimentó rumores de una supuesta rivalidad entre las dos mujeres.

Aunque se dijo que fue Aguilar quien exigió la salida de la instrumentalista e la agrupación, la teoría cayó cuando Camacho volvió a dar shows junto a Nodal antes de su salida definitiva del proyecto con El Forajido.

