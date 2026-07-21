MasterChef 24/7 ¿Cómo reemplazar la sal por ingredientes más sanos para hacer platillos deliciosos?

Aunque la sal es un ingrediente esencial al momento de darle sabor a tus alimentos, no es la única opción que podemos usar para crear platillos deliciosos; en MasterChef 24/7 han demostrado que podemos emplear ingredientes más sanos que le proporcionen un buen sabor.

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Para que lo pongas a prueba, te detallaremos algunas alternativas que puedes emplear en tu cocina, opciones que van a marcar una gran diferencia en tus recetas.

¿Cómo reemplazar la sal en la cocina saludable?

En MasterChef 24/7, la cantidad de sal que se usa es un punto importante al momento de calificar los platillos deliciosos, por lo que es un aditamento que no debe faltar en tu cocina.

Es entendible que quieras recetas con un buen sabor, pero empleando ingredientes más sanos; para que lo puedas lograr, debes considerar las siguientes opciones:



Ajo y cebolla, son muy versátiles y te ayudan a darle un gran sabor a tus guisos, salsas o vinagretas.

Jugo de limón tiene un gran efecto al momento de resaltar los sabores.

El vinagre, al igual que el limón, tiene el mismo efecto al momento de enaltecer todos los sabores de tu platillo.

Romero es una gran alternativa para las carnes, guisos, sopas o verduras.

La albahaca es otra hierba de olor que te ayudará a realzar el sabor de tus salsas, sopas o guisos.

La pimienta negra se convertirá en tu aliada al momento de sazonar.

Son grandes alternativas con las que podrás disminuir tu consumo de sal o eliminarla completamente de tus platillos deliciosos, aprovechando otros ingredientes más sanos que tienes en tu alacena.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Si eres fanático de la adrenalina, no te pierdes ver todos los episodios de MasterChef 24/7, donde no solamente verás una auténtica batalla en los fogones, también serás testigo de varios trucos de cocina, los cuales puedes implementar fácilmente en tus platillos deliciosos.

Puedes ver sus programas en el canal, aplicación o página web de TV Azteca, pero también puedes hacerlo desde la plataforma de Disney, donde podrás verlo continuamente. En cuanto a la tele, es posible sintonizarlo de lunes a viernes desde las 8:30 pm, mientras que los domingos aparece a las 8 de la noche.