7 ideas para personalizar tu funda de tablet con tus personajes favoritos de KPop Demon Hunters
Transforma este accesorio básico en uno con un diseño inspirado en la exitosa producción de Netflix
KPop Demon Hunters es una de las últimas películas con mayor auge mundial. Pese a que fue inspirada en el público infantil, cautivó a todas las edades. Ello impulsó la creación de artículos personalizados entre los seguidores del filme, entre ellos la funda de la tablet, como lo son estas 7 ideas de los personajes principales. Mientras que si deseas consentir a tu hijo, estas propuestas de piñatas son las mejores para celebrar su cumpleaños.
Además de playeras, pósters y llaveros, las fundas para tablet se han convertido en uno de los accesorios favoritos para plasmar ilustraciones, colores y elementos inspirados en los personajes principales de la película, de la cual te puedes inspirar para hacer estas 4 ideas de stickers para decorar libros y cuadernos para el regreso a clases.
Las 7 ideas de funda personalizada de KPop Demon Hunters
1. De vinil: Este tipo de material ofrece mayor resistencia al agua y al desgaste, por lo que resulta adecuado para accesorios de uso diario. Además, se puede quitar mediante calor si se desea cambiar el diseño sin reemplazar la funda completa.
2. Collage con stickers: Se utiliza un transparente para proteger las calcomanías de rayaduras y humedad. Con ello, puedes combinar personajes, logotipos, frases o símbolos relacionados con la película sin modificar la estructura de la funda.
3. Papel fotográfico: No requiere adhesivos sobre el accesorio, ya que la imagen se coloca entre la carcasa y la tablet.
4. Marcadores de pintura acrílica: Es una buena opción para quienes prefieren un trabajo hecho a mano. Para proteger el dibujo, se debe utilizar un sellador transparente compatible con plástico.
5. Papel holográfico: Con este material puedes recrear el estilo brillante que caracteriza a la película KPop Demon Hunters.
6. Impresión UV: Esta tecnología imprime directamente sobre plástico mediante tintas curadas con luz ultravioleta.
7: Accesorios: Puedes añadir charms, correas o sujetadores decorativos compatibles con fundas que tiene orificios laterales.