4 ideas para decorar la pared de tu sala con tapetes artesanales y darle un toque único
Olvídate de los cuadros tradicionales. Estos tapetes artesanales pueden convertir una pared vacía en el rincón más acogedor de tu sala.
Si sientes que la pared de tu sala luce vacía y no quieres recurrir a los típicos cuadros o espejos, los tapetes artesanales pueden convertirse en el detalle que transforme por completo el espacio. Gracias a sus texturas, colores y diseños hechos a mano, aportan calidez, personalidad y un estilo difícil de conseguir con otros elementos decorativos.
Además de ser piezas llenas de historia y tradición, hoy son una de las tendencias favoritas en decoración de interiores. Eso sí, de acuerdo con un artículo de Ruiz Bazán, antes de colocarlos es importante considerar su tamaño y peso. Los modelos ligeros pueden sujetarse con barras decorativas o sistemas adhesivos resistentes, mientras que los más pesados necesitan un bastidor o una estructura firme que distribuya el peso y proteja tanto la pieza como la pared.
Estas son 4 ideas para decorar la pared de tu hogar con tapetes artesanales y convertir cualquier espacio en blanco en uno lleno de autenticidad
Una pared vacía puede hacer que cualquier sala luzca incompleta. Si buscas una alternativa diferente a los cuadros o al papel tapiz, los tapetes artesanales son una excelente opción para aportar color, textura y personalidad. Con el diseño adecuado, pueden transformar por completo el ambiente y convertir una pared sencilla en el centro de todas las miradas.
- Tapetes rectangulares. Los tapetes rectangulares siguen siendo la opción más versátil para decorar paredes. Puedes colocarlos de forma horizontal sobre el sofá para enmarcar la sala o en posición vertical si buscas dar sensación de mayor altura.
Los diseños tejidos a mano, con figuras geométricas o patrones tradicionales, aportan profundidad y hacen que una pared sencilla se convierta en el centro de atención sin necesidad de añadir más decoración.
- Tapices de macramé con estilo artesanal. Si prefieres una decoración más relajada y luminosa, los tapices de macramé son una excelente alternativa. Generalmente se cuelgan de una barra de madera con un cordón visible, lo que les da un aspecto natural y muy acogedor.
Los tonos crudos, beige o blancos combinan fácilmente con salas de estilo mediterráneo, bohemio, escandinavo o minimalista cálido. Además, sus texturas añaden movimiento y hacen que la pared se vea mucho más interesante.
- Diseños contemporáneos para una sala moderna. Aunque muchas personas creen que los tapetes solo funcionan en decoraciones rústicas, también pueden integrarse en espacios modernos. La clave está en elegir piezas con colores neutros, líneas sencillas o patrones discretos.
Incluso puedes enmarcar un tapete como si fuera una obra de arte o colocar varios modelos lisos uno junto a otro para crear una composición elegante que conserve la esencia minimalista sin perder calidez.
- Combina varios tapetes. Si buscas una decoración original, reúne diferentes tapetes artesanales en una misma pared. Puedes mezclar tamaños, formas y tejidos siempre que compartan una misma paleta de colores para mantener el equilibrio visual.
Otra opción es distribuirlos entre distintas paredes de la sala e incluso combinarlos con los tapetes del piso, creando un ambiente armonioso donde todas las piezas dialoguen entre sí y aporten mayor personalidad al espacio.