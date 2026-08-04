Registrar el crecimiento de los niños es una actividad que muchas familias convierten en un recuerdo especial, ya que queda para la historia cómo fue su proceso de pasar de la infancia a la adolescencia. Para ello, son estas 4 ideas para hacer un medidor de estatura de Bluey o Peppa Pig. Mientras que estas 4 propuestas de stickers de KPop Demon Hunters son ideales para decorar la lonchera antes del regreso a clases.

Un medidor casero también puede motivar a los pequeños a interesarse por sus propios avances, especialmente cuando incorpora a sus personajes favoritos, como los de las series Bluey o Peppa Pig. Asimismo, esta manualidad se convierte en una actividad en la que puede participar toda la familia, al igual que estas 4 ideas de stickers de KPop Demon Hunters para lápices y plumas para el regreso a clases.

Las ideas para hacer un medidor de Bluey y Peppa Pig

1. Cartón reciclado: Una de las opciones más económicas es la de reutilizar una caja de cartón grande. Basta con cortar una tira de aproximadamente 1.50 metros de largo, cubrirla con papel azul claro o pintura acrílica y añadir ilustraciones impresas de Bluey y Bingo en diferentes alturas. Después, marca la escala en centímetros con ayuda de una regla metálica y un marcador permanente.

4 ideas para hacer un medidor de estatura de Bluey o Peppa Pig|IA

2. Foamy: El foamy hace un diseño colorido y resistente. Para esta idea se necesita una base de cartón pluma, sobre la cual se pegan nubes, flores, charcos y personajes de Peppa Pig elaborados con foamy de distintos colores. La escala puede colocarse en uno de los laterales mediante vinil adhesivo o marcador indeleble para facilitar la lectura de la estatura.

3. Lona: Esta opción puede guardarse fácilmente cuando la familia cambia de domicilio y evita daños en la pared. Sobre la tela se pueden coser o pegar bolsillos transparentes donde el niño coloque fotografías tomadas cada año junto con la fecha y la estatura alcanzada.

4. Madera delgada: Después de lijar la superficie, basta con aplicar pintura base, colocar calcomanías de Bluey o Peppa Pig y proteger todo con barniz transparente al agua. Este tipo de medidor resiste varios años y puede trasladarse fácilmente a otra habitación.