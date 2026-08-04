Las photocards se convirtieron en uno de los artículos más coleccionables dentro de la cultura del K-pop. Cada lanzamiento oficial suele incluir tarjetas aleatorias con fotografías exclusivas de los integrantes, lo que impulsa el intercambio entre fans y el cuidado de las piezas. Es por ello que traemos para ti estas 4 ideas para crear un exhibidor de Huntrix con materiales económicos, como lo son estas 4 propuestas de stickers para decorar la lonchera antes del regreso a clases.

El interés por crear espacios de exhibición también ha crecido gracias a la popularidad de la película de Netflix. Un exhibidor casero ayuda a mantener las tarjetas organizadas, protegidas del polvo y visibles como parte de la decoración del cuarto o del escritorio sobre el grupo ficticio del filme. Mientras que estas 4 ideas de stickers de KPop Demon Hunters son idelaes para lápices y plumas para el regreso a clases.

Las ideas para crear un exhibidor de photocards

1. Rejilla metálica: Es ideal para la oficina o como decoración. Este accesorio se consigue en tiendas de artículos para el hogar y así colocar las tarjetas pequeñas mediante pinzas de madera o clips metálicos. Para darle una apariencia inspirada en Huntrix basta con añadir luces LED, cintas de colores morado, negro o rosa y pequeños adornos relacionados con la estética de la película.

4 ideas para crear un exhibidor de photocards de Huntrix con materiales económicos|IA

2. Marco para fotografías: Se le colocan hilos de algodón o cordón elástico de forma horizontal. Las photocards permanecen sujetas con mini pinzas de madera, lo que permite cambiar la distribución cada vez que aumenta la colección.

3. Tabla de corcho: Pueden colocarse fundas protectoras transparentes sujetas mediante pequeños ganchos. Así las tarjetas permanecen protegidas y resulta sencillo reorganizar la colección conforme aparecen nuevas ilustraciones de Huntrix.

4. Cartón rígido: Después de cortar una base rectangular, se puede cubrir con papel de colores, vinil holográfico o foamy con acabado brillante. Posteriormente, basta con pegar pequeños bolsillos de acetato donde se introducen las photocards.