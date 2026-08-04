¡De sólo hacer pechuga de pollo al Pin del Chef! Lancer habla de sus avances en MasterChef 24/7

Lancer logró avanzar hasta las últimas semanas de la competencia de MasterChef 24/7 como todo un crack : a pesar de las polémicas, las estrategias, las dificultades de cocinar bajo presión, su truene con Mich y los retos sorpresa, el cocinero se consolidó como una joven promesa gastronómica y, de hecho, se coronó como el ganador del Pin del Chef de la semana, un reconocimiento que le llegó, como él bien aceptó ante la Chef Lili Cuéllar, de la forma más inesperada.

¿Qué dijo Lancer de su EMOTIVA evolución en la cocina de MasterChef 24/7?

La salida de Jazmín, una de las cocineras más carismáticas de MasterChef 24/7 , dejó una sensación agridulce entre sus compañeros: cada vez quedan menos, la nostalgia está a flor de piel y, por ello, la Chef Lili Cuéllar tuvo una actividad con sus alumnos antes de impartirles una interesante clase de panacota en la Cocina Oculta.

Los cocineros abrieron su corazón y hablaron sobre los avances que vieron en su estilo de cocinar desde que entrar al reality hasta ahora, cuando está a punto de llegar a su fin. En especial resalta el caso de Lancer, pues a pesar de que entró sin muchas expectativas logró mejorar sus recetas a tal grado que esta semana se llevó el Pin del Chef, lo que acabó por comprobar que los jueces están satisfechos con él.

"La verdad es que yo llegué con un nivel muy bajo de cocina: yo era de hacer mi pechuga asada, mi carne asada y uno que otro plato con una receta guiada en videos de alguna red social, pero cuando llegué y me enfrenté a la realidad del mundo MasterChef ahí sí me di cuenta de que andaba muy mal, pero hoy en día me siento mejor, mis emplatados están más cool y cuando pruebo las cosas me siento más satisfecho con lo que hago", reconoció.

La salsa de escamoles con un nido de papa, la receta que le hizo ganar el Pin del Chef junto con su brebaje, fue uno de esos platos que Lancer nunca se imaginó que llegaría a cocinar; sin embargo, se arriesgó con una propuesta diferente, conquistó a los jueces y comprobó que, en efecto, había llegado a un nivel culinario increíble... ¡nada mal para alguien que sólo hacía pechuga de pollo asada, y todo al estilo MasterChef 24/7!

Al igual que Lancer, todos los cocineros que permanecen en la competencia reconocieron que esta experiencia llegó para cambiarles la vida y su visión sobre la cocina de una manera total; ¡de una forma u otra, todos evolucionaron!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?