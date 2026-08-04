¿Flor Rubio, fuera de Venga La Alegría? Por qué la periodista no ha salido en el programa

Este martes 4 de agosto, quienes no se pierden la Zona de Espectáculos de Venga La Alegría se llevaron una sorpresa: no se encuentra Flor Rubio en el foro para hablar sobre las últimas noticias y exclusivas de la farándula junto a Ricardo Casares. Pero, ¿por qué la periodista no está en el programa? A continuación te lo revelamos.

Desde 2019, Flor se ha ganado un lugar irremplazable en el corazón del público de Venga La Alegría, no solo por su amplio conocimiento en espectáculos sino por su buen humor, profunda empatía, fuertes opiniones en reality shows y por su participación en juegos como el Sin Palabras.

Por qué Flor Rubio no está en Venga La Alegría

La razón por la cual este 4 de agosto Flor no forma parte del elenco de Venga La Alegría es, simplemente, que la periodista decidió tomarse unas merecidas vacaciones. De hecho, desde el lunes 3 fue que no formó parte del programa, y en la sección de la Zona de Espectáculos se ha contado con la participación de Kristal Silva.

Esto quiere decir que no hay razón para preocuparse, porque en los próximos días la conductora se reintegrará al programa matutino. En esta temporada otros de sus compañeros han tomado descanso, como Kristal y Sergio Sepúlveda; también estuvo fuera El Capi Pérez, pero su ausencia se debió al nacimiento de su segundo hijo con Itzel Barro, de nombre Clemente.

Desde sus historias de Instagram, Flor Rubio ha publicado fotos y videos de una playa solitaria y tranquila, donde ella se relaja y observa a las aves. Ella misma ha especificado que se encuentra en Acapulco; el color del agua, el oleaje y la arena delataban desde antes que se trataba de un destino paradisíaco en el Pacífico mexicano.

Sin embargo, Flor no ha dejado de trabajar del todo. Durante sus vacaciones ha estado publicando videos desde sus redes sociales hablando del medio artístico, haciendo muestra de la pasión que siente por el periodismo. Entre los temas que ha tocado se encuentra la cancelación del concierto de Carín León en Acapulco debido a una tormenta eléctrica.