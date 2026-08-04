¿Cómo aplicar la regla del tercio al vestir para estilizar tu figura sin importar tu estatura?

La regla del tercio al vestir en la moda es una fórmula visual que divide el cuerpo en tres partes iguales para crear conjuntos equilibrados y estilizar la figura de forma inmediata.

A diferencia de la división simétrica por la mitad, que corta el cuerpo visualmente y acorta la silueta, esta técnica aplica la proporción áurea para estructurar los atuendos en facciones de 1/3 y 2/3.

Al implementar este principio de diseño en tu armario, logras una armonía estética que favorece a todos los tipos de cuerpo y estaturas, desde las personas petite hasta las más altas. El secreto radica en engañar al ojo humano alterando la percepción de dónde terminan el torso y las piernas.

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¿Cómo aplicar la regla del tercio al vestir para estilizar tu figura?

Lograr un equilibrio visual perfecto es muy sencillo si distribuyes tus prendas bajo las dos combinaciones ganadoras de esta regla:

Domina la proporción 1/3 arriba y 2/3 abajo

Consiste en usar una prenda superior corta, un tercio del total, combinada con una prenda inferior de tiro alto, dos tercios del total. Consíguelo con pantalones de corte alto, faldas largas o pantalones de vestir combinados con camisetas por dentro o blusas estilo crop.

La forma correcta de aplicar la regla del tercio al vestir|Pexels: Mizuno K

Invierte a la proporción 2/3 arriba y 1/3 abajo

Ideal para los meses fríos o estilos más relajados. Utiliza una prenda superior larga que cubra hasta los muslos, y deja visible solo la parte inferior de las piernas con pantalones ajustados, mallas o una minifalda.

Marca la cintura con cortes estratégicos

El punto de división entre el primer tercio y los dos segundos debe ser impecable. Utiliza cinturones delgados, pinzas en la ropa o el famoso doblado French tuck para delimitar visualmente dónde empieza tu falda o pantalón.

Así puedes armar tus atuendos para lucir una figura más estilizada|Pexels: Arina Krasnikova

Elige calzado que dé continuidad a las piernas

Para maximizar el efecto alargador en la proporción de 2/3 abajo, coordina el color de tus zapatos con el de tu pantalón. Si usas faldas o vestidos cortos, los zapatos en tonos nude o destalonados evitarán cortes abruptos en los tobillos.

