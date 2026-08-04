A la edad de los 50 años las canas son más notorias en la mayoría de las mujeres, por lo que cada vez más es necesario aplicar tintes para ocultarlas, así como las arrugas sin usar crema, solo con hacer ejercicio facial. En algunos casos, este proceso suele ser costoso, sobre todo si se acude a un salón de belleza, pero si se hace casero, es más barato con estas 6 opciones y de bajo mantenimiento.

De acuerdo con un artículo del portal L'Oreal Paris, a las mujeres que llegaron al quinto piso les van bien los tonos que aportan luz y suavizan las facciones, pero los que más sobresalen son el castaño claro, caramelo y el rubio cobrizo. Lo anterior, ya que ayudan a disimular las canas de forma natural, mientras que este es el paso a paso de cómo maquillar con sombras de colores.

Los 6 tintes de pelo para mujeres de 50

1. Rubio ceniza oscuro: Este tono neutraliza reflejos cálidos y crea una transición suave cuando aparecen nuevas canas.

6 tintes de pelo de bajo mantenimiento para mujeres con muchas canas a los 50|IA

2. Castaño claro frío: Este color evita el contraste intenso que suele aparecer con los tonos muy oscuros. Los tonos cercanos al color natural requieren menos mantenimiento porque la diferencia entre el crecimiento y el tinte resulta menos evidente con el paso de las semanas.

3. Rubio beige: Es una de las opciones favoritas para mujeres mayores de 50 años. Combina matices cálidos y fríos, lo que aporta luminosidad al rostro sin exigir decoloraciones extremas.

4. Gris plateado: Es una de las tendencias con mayor crecimiento en los últimos años. En lugar de ocultar completamente las canas, este tono las integra para lograr una apariencia homogénea.

5. Bronce: Es una mezcla entre rubio y castaño. Este acabado genera visualmente profundidad y hace menos visible la línea de crecimiento.

6. Castaño claro con plata: Esta combinación integra mechas frías alrededor del rostro y reduce el contraste entre las canas y el resto del cabello.