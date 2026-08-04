Ideas DIY: Cómo hacer un cuadro con relieve a partir de hueveras de cartón

Objetos para reciclar y reutilizar abundan en la actualidad y es que en todos los hogares de seguro hay materiales que, tras dejarlos de usar, terminan en algún vertedero o acumulando polvo en algún rincón. Es por eso que existen diferentes iniciativas que invitan a darles una segunda oportunidad.

Noticias San Luis Potosí del 3 de agosto 2026

Las ideas DIY, siglas que significan “hazlo tú mismo”, se presentan como una de las mejores alternativas a la hora de reciclar y reutilizar materiales de manera creativa. Los proyectos son muy fáciles de abordar, y además no requieren de conocimientos ni herramientas específicos.

¿Cómo hacer un cuadro con relieve?

En este marco, las hueveras de cartón son un material ideal para reciclar y crear piezas de arte en relieve. Debido a su textura, ligereza y facilidad para moldear, muchas ideas DIY las tienen como protagonistas tal como se detallan en los proyectos que se presentan a continuación:

Materiales



Base: Lienzo, cartón grueso de alta densidad o MDF (madera).

Hueveras de cartón (limpias y secas).

Adhesivo: Cola vinílica (cola blanca) o silicona caliente.

Masa/Textura: Masilla de pared (aguaplast), yeso o una mezcla de cola blanca y sellador de pared.

Pintura: Acrílica, látex o pintura en aerosol (colores neutros como blanco, beige, terracota o terrario suelen dar un acabado escultural).

Tijeras o cúter.

Pinceles, espátula y lija fina.

Cuadro orgánico / botánico

Recorte de pétalos y capas: Corta las "copas" individuales de las hueveras. Recorta los bordes con formas curvas simulando pétalos de flores de distintos tamaños. Formación de flores 3D: Encaja dos o tres copas de diferente tamaño una dentro de otra para dar profundidad. Modela las capas exteriores doblándolas ligeramente hacia afuera. Prensa y modelado: Humedece ligeramente algunas secciones si quieres darles formas más curvas y déjalas secar. Composición: Distribuye las flores y tallos (que puedes hacer recortando las tiras o divisiones centrales de la huevera) sobre la base sin pegar hasta lograr la disposición deseada. Pegado y texturizado: Pega las piezas con silicona caliente. Con un pincel o espátula, aplica masilla diluida en agua sobre las flores y el fondo para integrar las piezas, dándole apariencia de yeso esculpido. Pintura y acabado: Una vez seco, aplica una o dos capas de pintura acrílica mate en todo el lienzo para unificar el volumen.

De huevera de cartón a cuadro con relieve

La primera idea DIY sirve para despertar la imaginación y de seguro como un trampolín a futuros proyectos. El uso de hueveras de cartón hace aún más fácil cada iniciativa por lo que las siguientes son excelentes propuestas a tener en cuenta:

Cuadro geométrico escultural

Corte en módulos: Corta la huevera en patrones repetitivos: tiras cuadradas de 2x2 copas, vértices angulares (las secciones elevadas entre las copas) o anillos circulares. Diseño de patrón: Organiza las piezas en la base creando un patrón repetitivo o un degradado de alturas (por ejemplo, alineando los picos hacia la misma dirección para crear un juego de sombras con la luz). Adhesión: Pega cada sección firmemente a la base con cola blanca o silicona. Sellado e integración de textura: Cubre todo el cuadro con una capa delgada de masilla para pared mezclada con un poco de cola vinílica. Utiliza una brocha para dar textura rugosa a la superficie o déjala lisa usando una espátula. Lijado y pintura: Una vez totalmente seco, pasa una lija suave para retirar asperezas sobrantes y pinta con colores sólidos o monocromáticos para resaltar el juego de luces y sombras.

Cuadro de pasta de papel

Preparación de la pasta



Trocea las hueveras en pedazos pequeños y déjalas en remojo en agua caliente durante 12-24 horas. Licúa o procesa la mezcla hasta obtener una pulpa fina y escurre el exceso de agua con una tela. Mezcla la pulpa con cola blanca y una cucharada de masilla de pared hasta lograr una consistencia similar a la plastilina.

Modelado directo sobre el lienzo

