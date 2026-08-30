4 ideas para hacer un portarretratos giratorio inspirado en Huntrix
Esta manualidad tiene un detalle secreto: gira y revela una segunda imagen que sorprenderá a cualquiera.
Hacer un portarretratos giratorio inspirado en Huntrix es una excelente forma de combinar el reciclaje con la creatividad. Utilizando cartón, foami de colores y algunas impresiones de tus personajes favoritos, puedes crear un marco que gira sobre su propia base y permite mostrar dos imágenes distintas. Además de ser una manualidad sencilla, el resultado se convierte en un elemento decorativo perfecto para cualquier rincón.
Cómo crear un portarretratos giratorio con estilo Huntrix
La base de este proyecto consiste en un marco de cartón resistente que gira gracias a un palito de brocheta colocado entre dos soportes laterales. A partir de esa estructura puedes añadir detalles inspirados en el universo de Huntrix, utilizando colores llamativos, acabados brillantes y elementos decorativos que recuerden la energía de un concierto K-pop.
- Estructura base giratoria. Recorta un rectángulo de cartón grueso para formar el marco y crea una base firme con dos soportes laterales. Haz una perforación en ambos extremos del marco e introduce un palito de brocheta para que pueda girar libremente. De esta manera podrás cambiar la imagen visible simplemente dando vuelta al portarretratos.
- Decoración con estilo de escenario K-pop. Forra la base y el marco con foami en tonos morado, rosa, negro o materiales con acabado diamantado para recrear la estética de un escenario musical. También puedes agregar pequeñas figuras de estrellas, corazones o destellos para darle un aspecto más llamativo y moderno.
- Marco doble para exhibir dos imágenes. Una de las ventajas de este diseño es que permite decorar ambos lados. Coloca en una cara una fotografía o ilustración de Huntrix y, en la otra, tus photocards favoritas o imágenes inspiradas en Rumi, Mira y Zoey. Así podrás cambiar la decoración con solo girar el marco.
- Agrega detalles personalizados.Para darle un acabado más original, decora los bordes con figuras de notas musicales, rayos, estrellas o el nombre de Huntrix elaborado con foami de colores. También puedes añadir pequeñas piezas con relieve o efectos brillantes para que el portarretratos luzca más dinámico y resalte como parte de la decoración de tu habitación.