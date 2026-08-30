4 ideas para hacer un portarretratos giratorio inspirado en Huntrix

Hacer un portarretratos giratorio inspirado en Huntrix es una excelente forma de combinar el reciclaje con la creatividad. Utilizando cartón, foami de colores y algunas impresiones de tus personajes favoritos, puedes crear un marco que gira sobre su propia base y permite mostrar dos imágenes distintas. Además de ser una manualidad sencilla, el resultado se convierte en un elemento decorativo perfecto para cualquier rincón.

Cómo crear un portarretratos giratorio con estilo Huntrix

La base de este proyecto consiste en un marco de cartón resistente que gira gracias a un palito de brocheta colocado entre dos soportes laterales. A partir de esa estructura puedes añadir detalles inspirados en el universo de Huntrix, utilizando colores llamativos, acabados brillantes y elementos decorativos que recuerden la energía de un concierto K-pop.

