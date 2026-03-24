4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en fundas para celulares

Reciclar ropa vieja que ya no usas es más fácil de lo que crees, porque puedes convertirla en varios accesorios que te sirven para tu casa u otras necesidades, como fundas para celulares.

Si estás buscando darle un segundo uso a tu ropa guardada , esta es la oportunidad de inspirarte y poner manos a la obra; lo mejor de todo es que no necesitas máquina de coser. Checa estas cuatro ideas que son aesthetic y muy creativas.

Las ideas para reciclar ropa y convertirla en funda para celular

Funda para celular colgante para cargarlo : Si necesitas un lugar seguro en donde dejar tu celular mientras se carga, puedes hacer una funda con ropa vieja que ya no usas. Para hacerlo, solo debes cortar una manga o parte gruesa de una playera , coser la parte inferior para formar una bolsita; luego, en la parte superior, haz un corte en forma de “U”. Refuerza los bordes con costura para mayor resistencia y ahora cuélgalo directamente del cargador.

Fundas para celulares con ropa vieja reciclada.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Si necesitas un lugar seguro en donde dejar tu celular mientras se carga, puedes hacer una funda con ropa vieja que ya no usas. Para hacerlo, , coser la parte inferior para formar una bolsita; luego, en la parte superior, haz un corte en forma de “U”. Refuerza los bordes con costura para mayor resistencia y ahora cuélgalo directamente del cargador. Funda tipo bolsillo con cierre : Lo puedes usar para llevar tu celular a todos lados y que no se raye. Hazlo tú misma usando la tela de un pantalón de mezclilla. Corta dos rectángulos del tamaño del celular, luego cose tres lados, agrega un cierre y voltea la tela para ocultar las costuras . Añade un forro suave con tela de camisa y listo.

Ideas para reciclar ropa vieja.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Lo puedes usar para llevar tu celular a todos lados y que no se raye. Hazlo tú misma usando la tela de un pantalón de mezclilla. Corta dos rectángulos del tamaño del celular, luego cose tres lados, agrega un cierre y . Añade un forro suave con tela de camisa y listo. Funda con correa tipo bandolera: Es muy útil para salidas a la playa para proteger tu teléfono. Solo debes cortar una tela resistente como sudadera o jeans . Luego, forma una bolsita cosiendo los lados. Agrega una tira larga y refuerza las uniones de la correa. Puedes ponerle parches o bordados para decorarlo.

Usa un pantalón de mezclilla para reciclarlo.|(ESPECIAL/Pinterest)

Es muy útil para salidas a la playa para proteger tu teléfono. . Luego, forma una bolsita cosiendo los lados. Agrega una tira larga y refuerza las uniones de la correa. Puedes ponerle parches o bordados para decorarlo. Funda acolchada con tela de calcetines: Puedes usarla si te da miedo que se te caiga el celular y quieres protegerlo del impacto. Usa un calcetín grueso. Corta la parte del pie según el tamaño del celular. Dobla o cose la parte abierta para ajustar y, si quieres añadir más protección, agrega relleno con guata o tela extra. No se necesita mucha costura y es muy rápido de hacer.

Usa tu ropa vieja para reutilizarla.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Qué otras ideas se pueden hacer con ropa vieja que ya no usas?