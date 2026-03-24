4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en fundas para celulares
Estos ejemplos te harán ahorrar dinero, tiempo y podrás darle una nueva vida a tu ropa vieja y olvidada en el armario
Reciclar ropa vieja que ya no usas es más fácil de lo que crees, porque puedes convertirla en varios accesorios que te sirven para tu casa u otras necesidades, como fundas para celulares.
Si estás buscando darle un segundo uso a tu ropa guardada, esta es la oportunidad de inspirarte y poner manos a la obra; lo mejor de todo es que no necesitas máquina de coser. Checa estas cuatro ideas que son aesthetic y muy creativas.
Las ideas para reciclar ropa y convertirla en funda para celular
- Funda para celular colgante para cargarlo: Si necesitas un lugar seguro en donde dejar tu celular mientras se carga, puedes hacer una funda con ropa vieja que ya no usas. Para hacerlo, solo debes cortar una manga o parte gruesa de una playera, coser la parte inferior para formar una bolsita; luego, en la parte superior, haz un corte en forma de “U”. Refuerza los bordes con costura para mayor resistencia y ahora cuélgalo directamente del cargador.
- Funda tipo bolsillo con cierre: Lo puedes usar para llevar tu celular a todos lados y que no se raye. Hazlo tú misma usando la tela de un pantalón de mezclilla. Corta dos rectángulos del tamaño del celular, luego cose tres lados, agrega un cierre y voltea la tela para ocultar las costuras. Añade un forro suave con tela de camisa y listo.
- Funda con correa tipo bandolera: Es muy útil para salidas a la playa para proteger tu teléfono. Solo debes cortar una tela resistente como sudadera o jeans. Luego, forma una bolsita cosiendo los lados. Agrega una tira larga y refuerza las uniones de la correa. Puedes ponerle parches o bordados para decorarlo.
- Funda acolchada con tela de calcetines: Puedes usarla si te da miedo que se te caiga el celular y quieres protegerlo del impacto. Usa un calcetín grueso. Corta la parte del pie según el tamaño del celular. Dobla o cose la parte abierta para ajustar y, si quieres añadir más protección, agrega relleno con guata o tela extra. No se necesita mucha costura y es muy rápido de hacer.
¿Qué otras ideas se pueden hacer con ropa vieja que ya no usas?
Con la ropa vieja que ya no usas y que tienes guardada, puedes hacer un montón de cosas, desde prendas y accesorios para mujer hasta detalles para decorar la casa, como cojines, marcos para fotos y fundas protectoras. Hay un sinfín de posibilidades, y muchas de ellas te las hemos compartido en este espacio.