4 ideas para reemplazar el bote de basura de tu baño por opciones minimalistas que casi no se notan
Si le das un nuevo toque al bote de basura, tu baño podría cambiar mucho, como si realmente lo hubieras remodelado
El bote de la basura de tu baño es una pieza importante, pero que pocas veces le tomas importancia, sobre todo a la hora de pensar en la decoración. Pero ahora que estás pensando en remodelarlo, hay 4 ideas que puedes tomar en cuenta si quieres que luzca único y puedas reemplazar fácilmente, con estilo minimalista. Este toque permite mantener un espacio limpio, pero cuyo objetivo es que no se note tanto y parezca que hay más espacio en una habitación.
Estos son los diseños de botes de basura minimalistas
- Cajón oculto: Esta opción hará que el bote de basura pase completamente desapercibido y mantenga la estética limpia del baño. Si decides integrar un cajón dentro del mueble del lavabo, podrás colocar el bote en su interior, con una tapa o sistema deslizable. Deberás ubicarlo justo debajo del lavabo para facilitar su uso sin romper la armonía visual.
- Bote empotrado en pared: Esta alternativa es ideal si buscas un diseño moderno y totalmente minimalista. Consiste en un compartimento oculto dentro de la pared, con una pequeña tapa discreta. Si optas por este diseño, deberás instalarlo cerca del inodoro o del lavabo, asegurándote de que sea accesible pero sin llamar la atención.
- Mueble auxiliar con compartimento: Esta opción aporta orden y funcionalidad al espacio. Si eliges un pequeño mueble auxiliar con puerta, podrás esconder el bote en su interior junto con otros artículos de limpieza. Deberás colocarlo en una esquina o junto al lavabo, procurando que combine con los tonos y materiales del baño.
- Bote integrado en banco o repisa: Esta propuesta combina diseño y practicidad sin sacrificar el estilo. Si decides usar una repisa baja o banco con espacio interno, puedes ocultar el bote dentro de este elemento. Deberás ubicarlo cerca de la regadera o en un rincón poco visible, logrando que se integre naturalmente con el resto de la decoración.
