4 ideas de squishies de los Saja Boys para hacer en casa

Los Saja Boys de KPop Demon Hunters también pueden convertirse en protagonistas de una divertida manualidad. Sus característicos looks y estilos ofrecen diferentes posibilidades para crear pequeños squishies inspirados en los personajes, ideales para quienes disfrutan de hacer figuras con sus propias manos.

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No necesitas ser un experto en manualidades para realizar estas propuestas. Con diseños sencillos y algunos materiales fáciles de conseguir, puedes crear versiones personalizadas de los personajes y darles tu propio estilo. Además, es una actividad entretenida para compartir en familia.

¿Qué son los squishies?

Los squishies son juguetes suaves y flexibles que pueden apretarse y recuperar su forma. Suelen elaborarse con espuma, esponja, goma u otros materiales blandos. Además de ser objetos antiestrés, existen diseños inspirados en personajes, alimentos, animales y diferentes figuras.

¿Cómo crear squishies inspirados en los Saja Boys?

Los Saja Boys pueden convertirse en protagonistas de divertidas manualidades con estas cuatro propuestas de squishies caseros. Cada diseño utiliza una técnica diferente para recrear a los personajes que más te gusten.

1. Baby Saja con globo y gel

Para recrear a Baby Saja, utiliza un globo transparente y llénalo con gel transparente para el cabello. Puedes agregar diamantina azul para darle color y movimiento. Después, cierra el globo y dibuja sobre la superficie un rostro estilo chibi con marcador permanente negro.

2. Jinu con papel y algodón

Dibuja una versión de Jinu en una hoja de papel y utiliza colores oscuros para darle su apariencia característica. Recorta dos figuras iguales y cúbrelas completamente con cinta adhesiva transparente. Une los bordes, deja una pequeña abertura y rellena el interior con algodón antes de sellarlo.

3. Romance con esponja y fomi

Corta una esponja con forma de corazón o almohadilla y cúbrela con una capa de fomi moldeable rosa. Al secarse, añade los detalles del rostro con marcador y una ligera capa de pegamento blanco para darle brillo. Puedes hacer pequeños orificios para facilitar el efecto squishy.

4. Mystery con una bolsa de gel

Para representar a Mystery, utiliza una pequeña bolsa transparente resellable y llénala con jabón líquido espeso o champú de color morado. Incorpora un pequeño adorno plano en el interior y sella muy bien los bordes para evitar fugas. Finalmente, dibuja el logo de los Saja Boys en el exterior.