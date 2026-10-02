3 diseños de piñatas con forma de flor, ideales para los cumpleaños infantiles

Las piñatas son adornos que están presentes en algunos eventos, específicamente en cumpleaños infantiles y es que son ideales para decorar cualquier fiesta debido a que es un momento esperado por los niños que aguardan el momento para romper este objeto para que caigan del cielo todo tipo de sorpresas y que se ha vuelto como un ritual. En este caso, para poder personalizar un cumpleaños infantil, te vamos a dejar tres opciones de piñatas en forma de flor y que les encantará a todos.

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Siguiendo esta misma línea de las piñatas, debemos decir que une a los niños en el juego emocionante y regala dulces a todos; es una alegría compartida porque participan todos y porque es un momento agradable en donde nadie quiere quedarse sin nada. Además, este elemento decorativo y romperlo responde a una tradición y el palo simboliza el esfuerzo para alcanzar una meta y por eso es que no puede faltar en ninguna fiesta.

Hay personas que para decorar un cumpleaños infantil acuden a piñaterías para poder comprar una piñata, pero esto implica un importante gasto de dinero, y lo que seguro no sabías, es que se pueden hacer de manera casera y con materiales totalmente reciclados. Además, se pueden personalizar con la temática que más nos guste y que por lo general, son los niños quienes eligen la decoración.

Cuál será la tendencia en piñatas

Entre las piñatas más buscadas por los niños se encuentran las de superhéroes, personajes de dibujos animados, o de la época. Pero, también están las que se inspiran en otros objetos, como en este caso, en la naturaleza, por lo que podrás hacer unas lindas piñatas con forma de flor y que son fáciles de hacer. A continuación, te dejamos tres diseños de piñatas de flor para que hagas en casa.

3 diseños de piñatas con forma de flor

Piñata en forma de flor de 80 centímetros y con el número en el medio

Piñata de flor con forma de girasol

Piñata de flor genérica de color rosada y verde en el centro