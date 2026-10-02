Pello Jauregui, especialista en control de plagas, dio a conocer que dentro de los hogares las grietas pueden convertirse en puntos de refugio para las chinches, recomendando sellarlas como método de prevención. ¿Pero cómo cuidar tu hogar de esta plaga que puede invadir todos los rincones de tu hogar?

Ahora lee: 4 ideas de crochet keychain adorables para adornar tu bolso o mochila

¿Por qué es importante sellar las grietas para combatir las chinches, de acuerdo con Pello Jauregui, experto en plagas?

Jauregui advierte que, en el caso de las grietas donde se perciba presencia de chinches, es necesario utilizar silicona para sellar los espacios, esto con la intención de bloquear los espacios para evitar que sean utilizados como refugios y evitar su proliferación.

Chinches en casa: el truco de la silicona para las grietas|Imagen genrada con IA

El experto advierte que, en el caso de las ventanas, estas pueden protegerse mediante redes o mosquiteros. Además, recomienda mantener principal atención en rincones y huecos generados por objetos poco usados. No obstante, debes tomar en cuenta que ante una situación de plaga debes optar por la ayuda de un experto.

¿El silicon sirve para combatir la infeccipon?

Es importante tomar en cuenta que, por sí sola, la silicona no combate por sí sola la plaga, sino que, al sellar las grietas, se evita su proliferación. Por lo que lo más recomendable es identificar con ayuda de un experto la plaga y combatirla de manera correcta, ya que dentro del espectro de las chinches existen diversas especies.

¿Cómo combatir las plagas en casa de manera preventiva?

Para prevenir plagas en casa, es importante no dejar alimentos a la intemperie, evitar cúmulos de basura y limpiar con frecuencia todos los rincones. Además, expertos advierten inspeccionar muebles, colchones y objetos que ingresen al hogar. Si detectas una infestación, busca atención de un especialista en control de plagas.

¿Quién es Pello Jauregui, experto en plagas?

Pello Jauregui es un experto en el control de plagas, que ha ganado popularidad dentro gracias a su manera de explicar cómo prevenir y combatir distintos tipos de insectos dentro de las viviendas. Pello se ha convertido en un experto en recomendaciones sobre chinches, como sellar grietas y colocar barreras físicas para evitar su entrada o refugio.