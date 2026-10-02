5 ideas de pulseras de la amistad para mamá e hija

Las pulseras de la amistad ya no son exclusivas de los mejores amigos de la escuela, hoy en día puedes llevar unas mamá e hija y mostrar cómo son el símbolo perfecto para celebrar el vínculo más puro e incondicional de todos.

Compartir un accesorio a juego es una forma hermosa de recordar que, sin importar la distancia física o el paso del tiempo, sus corazones permanecen conectados en la misma frecuencia.

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5 mejores ideas de pulseras de la amistad para mamá e hija

El clásico hilo rojo del destino

Utiliza un hilo de seda rojo ultra delgado con un nudo corredizo ajustable. En el centro, se coloca un pequeño balín de oro, plata o una piedra de cuarzo rosa.

Es tan discreta y cómoda que se puede usar las 24 horas del día. Es el amuleto de protección definitivo para recordar el lazo indestructible entre ambas.

El clásico hilo rojo del destino|Pinterest

Pulseras tejidas con cuentas de letras

Se tejen con hilo elástico o cordón plano, intercalando cuentas de colores pasteles o neón con letras acrílicas blancas.

Permite una personalización absoluta. Pueden escribir palabras clave como Mom y Daughter, sus iniciales entrelazadas, o una palabra corta que defina su relación, como always o amor.

Pulseras tejidas con cuentas de letras|Pinterest

El dúo del Sol y la Luna

Se utilizan dijes metálicos grabados. La mamá lleva una pulsera con el dije del Sol y la hija lleva la Luna o viceversa. Visualmente es una de las opciones más estéticas y maduras, ideal para hijas adolescentes o adultas que buscan algo elegante para combinar con cualquier atuendo.

El dúo del Sol y la Luna|Pinterest

De cuentad de piedra natural con "Dije Conector"

Se arman con un hilo elástico resistente y cuentas redondas de piedras naturales. En el centro, se coloca un imán o un dije partido a la mitad que se une perfectamente cuando juntan sus muñecas.

De cuentad de piedra natural con “Dije Conector”|Pinterest

Pulseras de macramé con el símbolo del infinito

Se utiliza hilo de cáñamo o cola de rata en el color favorito de cada una. En el centro del tejido se entrelaza un dije metálico del símbolo del infinito.