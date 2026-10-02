Cómo usar el eyeliner rojo para rejuvenecer la mirada a los 50 años

Con el paso del tiempo la mirada comienza a lucir más cansada y con líneas de expresión por lo que muchas personas buscan truquitos de maquillaje para lucir más jóvenes. Así es que surge el eyeliner rojo que es ideal para rejuvenecer la mirada en mujeres mayores de 50 años.

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No tienes que utilizar el rojo puro o encendido ya que brindan un aspecto de cansado, pero si tienes que emplear los subtonos rojizos oscuros y cálidos ya que aportan una luminosidad espectacular, resaltando el color de los ojos y suavizando las facciones sin la dureza que aporta el color negro convencional.

¿Cómo aplicar el eyeliner rojo?

Para lograr un auténtico efecto de ojo levantado (lifting), sigue estas pautas recomendadas por maquilladores expertos:

Prepara el lienzo: es importante que apliques una pizca de corrector y lo selles con una sombra mate en tono piel. No debes saltearte este paso ya que con el paso del tiempo el párpado presenta pequeños pliegues o textura irregular, de esta manera vas a crear una superficie lisa y el eyeliner no se correrá o meterá en las líneas de expresión.

Mujer aplicándose corrector|Canva

Apuesta por la textura en gel o crema: las piles maduras no deben recibir productos líquidos rígidos. Se recomienda utilizar un lápiz cremoso de larga duración o también aplicar sombra con un pincel biselado. Estos últimos se deslizan sin tironear la piel.

Trazo muy fino y ascendente: a la hora de hacer los trazos tendrás que dibujar una línea muy delgada pegada a la raíz de las pestañas superiores. Cuando llegues al extremo del ojo tienes que elevar el trazo sutilmente en diagonal hacia el final de la ceja. Hazlo siempre con el ojo abierto y mirando al frente para controlar exactamente dónde cae el pliegue del párpado y evitar que el trazo se pierda.

Difumina los bordes (Efecto Blur): el siguiente paso es utilizar un pincel difuminador o tu dedo limpio para suavizar ligeramente los contornos del delineado rojo. Ten en cuenta que las líneas gráficas y duras envejecen la mirada, pero el acabado ahumado brinda elegancia, frescura y rejuvenece.

Combínalo de forma estratégica: llegamos al último paso donde puedes obtener más profundidad si realizas la técnica tightlining, que es básicamente delinear la línea de agua superior por dentro con un color marrón oscuro o chocolate. Luego en la línea de agua inferior, reemplaza los colores oscuros por un lápiz beige o nude luminoso para abrir visualmente el tamaño del ojo