Cómo usar eyeliner marroquí en gel para crear un efecto ojo de gato limpio y alargar la mirada después de los 50

¿Harta de los delineadores que se corren a la mitad del día? Dile adiós a los lápices convencionales para ojos y comienza a usar el eyeliner marroquí en gel, también conocido como khol o kajal. Esta es la alternativa perfecta para lograr una mirada profunda con un maquillaje de larga duración. A continuación, te compartimos algunos tips para lograr un efecto ojo de gato limpio y alargar la mirada después de los 50.

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¿Cómo aplicar el eyeliner marroquí en gel para crear un efecto de ojo de gato limpio y alargar la mirada?

A diferencia del eyeliner marroqui tradicional - que es en polvo y está hecho a base de minerales naturales - esta versión es mejor para párpados maduros ya que su consistencia cremosa permite una mejor aplicación sin manchar el párpado. Aquí te compartimos algunos tips para lograr un acabado de ojo de gato limpio, perfecto para alargar la mirada y crear ese efecto de lifting que rejuvenece el rostro después de los 50:



Prepara el párpado: Lo primero que debes hacer es preparar tu piel con alguna sombra mate o un corrector. De tal modo, eliminas la húmedad y unificas el tono.

Traza el delineado con apoyo de un pincel fino: Este tipo de delineadores vienen con un aplicador de madera o plástico. Si lo que buscas es un efecto alargado, no lo uses. En su lugar, apóyate de un pincel fino. Toma un poco del gel y traza una línea precisa sobre la línea de tus pestañas. Para lograr ese acabado alargado, mira directamente el espejo y no cierres los ojos. Proyecta la línea en diagonal, hacia el final de tu ceja.

Define la línea: El secreto para un acabado limpio es pulir el trazo con corrector. Si lo prefieres, también puedes definir tu delineado con ayuda de un hisopo y desmaquillante. Pásalo justo por debajo de la colita y bárrelo hacia arriba, creando ese efecto de lifting.

Añade brillo: Como tip adicional, coloca un poco de iluminador en el lagrimal. Esto hará que tu mirada luzca más despierta.

Cierra con máscara de pestañas: Finalmente, enchina tus pestañas y termina con una doble capa de rímel en color negro. Esto dará mayor fuerza a tu mirada.

Eyeliner marroquí | Crédito: Decoración Marroquí

¿Por qué usar eyeliner marroqui en gel después de los 50?

Para los párpados maduros se recomienda el uso de eyeliner en gel, ya que su consistencia es cremosa y brinda mayor suavidad al momento de aplicarlo, a diferencia de los delineadores en líquido que pueden cuartearse o los lápices duros con los que tienes que estirar la piel para lograr ese trazo perfecto. Aunado a ello, el kohl cuenta con un alto nivel de pigmentación, lo que lo hace perfecto para esos días ajetreados.