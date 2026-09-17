Paso a paso: cómo hacer una cartera a crochet, ideal para principiantes
Para que puedas tener un bolso bien elegante, deberías tener en cuenta estos pasos.
Si hay uno de los accesorios que más utilizan las mujeres son las carteras, las cuales les permite llevar en su interior todo tipo de elementos que son fundamentales para el día y que pueden ser de todo tipo de tamaños y de materiales. Por lo general, las mujeres suelen tener más de un bolso en casa y que irán eligiendo de acuerdo a la ocasión. En este caso, te vamos a traer la idea de cómo tejer a crochet, una cartera que podrás llevar y que es ideal para principiantes.
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Tal como lo mencionábamos, la cartera, es quizás, el accesorio más usado por las mujeres en el día a día y que les sirve para llevar todo tipo de objetos personales y en todo momento. Nos podemos encontrar con bolsos de diferentes colores, tamaños, formas, y modelos y que dependerán de la ocasión. Sin embargo, no pensaste que existían los bolsos tejidos a crochet y que les encanta a muchas.
Por lo general,las carteras tejidas a crochet, son usadas para llevar a la playa debido a su forma y porque combina perfectamente para el verano, aunque se puede usar para otras eventualidades. En este artículo, encontrarás la manera de tejer tu propia cartera con la técnica crochet y que es ideal para principiantes.
Materiales para la cartera a crochet
- Hilo para bolsos de crochet
- Aguja de crochet de 2.5 mm
- Base para cartera de crochet
- Asas para una cartera
- Aguja lanera
Cómo tejer la cartera a crochet
- Preparar la base haciendo un nudo reforzado y tejiendo dos puntos en cada espacio de la base alrededor de la circunferencia
- Levantar 3 cadenas para simular un punto alto y tejer grupos de tres puntos altos en los espacios, saltando dos puntos base en cada grupo y volver a repetir este proceso
- Realizar las vueltas de medio punto para cerrar el tejido y darle firmeza al borde
- Colocar las asas tejiendo una hilera de 17 puntos en el borde superior para el área de soporte y fijar el asa entrelazando el hilo con una aguja carrilera para asegurar que quede sujeta al cuerpo de la cartera