Paso a paso: cómo hacer una cartera a crochet, ideal para principiantes

Si hay uno de los accesorios que más utilizan las mujeres son las carteras, las cuales les permite llevar en su interior todo tipo de elementos que son fundamentales para el día y que pueden ser de todo tipo de tamaños y de materiales. Por lo general, las mujeres suelen tener más de un bolso en casa y que irán eligiendo de acuerdo a la ocasión. En este caso, te vamos a traer la idea de cómo tejer a crochet, una cartera que podrás llevar y que es ideal para principiantes.

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Tal como lo mencionábamos, la cartera, es quizás, el accesorio más usado por las mujeres en el día a día y que les sirve para llevar todo tipo de objetos personales y en todo momento. Nos podemos encontrar con bolsos de diferentes colores, tamaños, formas, y modelos y que dependerán de la ocasión. Sin embargo, no pensaste que existían los bolsos tejidos a crochet y que les encanta a muchas.

Por lo general,las carteras tejidas a crochet, son usadas para llevar a la playa debido a su forma y porque combina perfectamente para el verano, aunque se puede usar para otras eventualidades. En este artículo, encontrarás la manera de tejer tu propia cartera con la técnica crochet y que es ideal para principiantes.

Materiales para la cartera a crochet

Hilo para bolsos de crochet

Aguja de crochet de 2.5 mm

Base para cartera de crochet

Asas para una cartera

Aguja lanera

Cómo tejer la cartera a crochet