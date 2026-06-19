Durante mucho tiempo, las campanas extractoras fueron consideradas un elemento indispensable en la cocina. Aunque cumplen la función de eliminar humo, olores y vapor, también suelen ocupar mucho espacio, generar ruido y convertirse en un elemento que rompe la armonía visual, especialmente en los diseños más actuales.

Este inconveniente se hace aún más evidente en las cocinas abiertas que comparten espacio con la sala o el comedor. En estos casos, una campana grande y llamativa puede afectar la sensación de amplitud y, además, el ruido del motor termina escuchándose en toda la estancia. Sin embargo, las tendencias de decoración para 2026 están apostando por soluciones mucho más discretas. La idea es mantener una cocina limpia, funcional y visualmente despejada, sin renunciar a una buena ventilación. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy existen alternativas capaces de eliminar humo y olores de forma eficiente, pero con un diseño mucho más integrado al espacio. Por eso, si quieres buscar alternativas más funcionales, estos son algunos ejemplos:

Estas son 4 ideas para reemplazar la campana extractora que son tendencia en el 2026

Todo indica que las campanas extractoras tradicionales están perdiendo protagonismo en los hogares modernos. Las nuevas opciones no solo permiten controlar humo y olores de manera eficaz, sino que también contribuyen a crear cocinas más elegantes, silenciosas y adaptadas a las tendencias actuales de diseño.



Placas de inducción con extracción incorporada

Una de las opciones que más popularidad ha ganado es la placa de inducción que integra el sistema de extracción. En lugar de instalar una campana sobre la zona de cocción, el humo y el vapor son absorbidos directamente desde la superficie donde se cocina.

4 opciones para reemplazar la campana extractora visible por diseños más discretos|Pinterest

Esto evita que los olores se propaguen por la habitación y permite mantener una estética mucho más limpia. Además, muchos de estos equipos regulan automáticamente su funcionamiento según la cantidad de vapor que detectan, lo que mejora su rendimiento y ayuda a reducir el consumo de energía.



Sistemas de extracción ocultos en muebles

Otra alternativa cada vez más utilizada consiste en integrar los extractores dentro de los propios muebles de la cocina o en zonas estratégicas de la pared. A simple vista pasan prácticamente desapercibidos, ya que sus rejillas quedan ocultas dentro del diseño general.

4 opciones para reemplazar la campana extractora visible por diseños más discretos|Pinterest

Cuando están apagados, la cocina mantiene una apariencia ordenada y minimalista. Al activarse, funcionan de manera discreta y silenciosa, por lo que resultan ideales para quienes desean conservar una estética uniforme sin realizar cambios drásticos en la zona de cocción.



Campanas retráctiles integradas

Para quienes buscan un punto intermedio entre funcionalidad y diseño, las campanas retráctiles son una excelente opción. Estos modelos permanecen ocultos dentro de los muebles superiores y solo aparecen cuando se necesitan.

4 opciones para reemplazar la campana extractora visible por diseños más discretos|Pinterest

Una vez terminada la preparación de los alimentos, vuelven a guardarse, dejando la cocina libre de elementos visuales innecesarios. Además de ser más discretas, suelen incorporar tecnologías que reducen considerablemente el ruido durante su funcionamiento.



Ventilación natural bien aprovechada

En cocinas pequeñas o donde se cocina de forma ocasional, una buena circulación de aire puede ser suficiente para mantener el ambiente fresco. Abrir ventanas ubicadas en puntos opuestos favorece el movimiento natural del aire y ayuda a eliminar olores y humedad después de cocinar.

4 opciones para reemplazar la campana extractora visible por diseños más discretos|Pinterest

Esta solución puede complementarse con plantas de interior y materiales fáciles de limpiar para conservar el espacio agradable y libre de residuos. Para muchas personas que priorizan una decoración sencilla y despejada, esta alternativa resulta práctica y económica.