5 diseños de uñas de ‘ocean nails’ que debes usar en verano

La ‘ocean nails’ es un estilo que se destaca por emplear decoraciones que evocan a motivos marinos, siendo una gran alternativa para usar en el verano, en especial si estás buscando usar diseños de uñas diferentes que sean el centro de atención.

Para que lo puedas usar en tu siguiente manicura, te compartiremos 5 opciones que puedes escoger, alternativas únicas que te encantará lucir en tus manos

¿Qué diseños de uñas ‘ocean nails’ hacerlo?

Las ‘ocean nails’ se han convertido en un estilo ampliamente seleccionado por las personas, debido a su apariencia fresca y juvenil, siendo una gran opción para usar en el verano. Para que lo puedas aprovechar, te detallaremos 5 diseños de uñas que puedes escoger:

Cat eye: Con unas uñas almendra, en la punta coloca un cat eye en azul claro y agrega detalles en blanco para simular las olas en tus uñas.

Brillo del coral: Si deseas algo más llamativo, puedes pedir que te agreguen un glitter azulado con algunos detalles en tornasol para simular la apariencia de las perlas y de las conchas.

3D: Si prefieres las decoraciones con texturas, en cada uña pide que te agreguen un gel 3D con siluetas o simulando la forma de las conchas, además de que te pongan decorativos de perla.

Olas árticas: En un cat eye plateado, agrega un jelly azul y gel de construcción con el que le darás formas a las olas.

Sin miedo a lo llamativo: En uñas largas, pide que agreguen flores, perlas, estrellas de mar y medusas; seguramente todos voltearán a verte al instante.

¿Qué precio tienen las uñas acrílicas?

Gran parte de los diseños de uñas que te compartimos suelen hacerse en acrílico o con material que tienen en los salones de uñas. Se estima que el precio puede variar dependiendo del lugar, pero las alternativas más económicas de decoración pueden ser desde los 400 pesos, cifra que puede aumentar si se le agregan efectos especiales y elementos decorativos.

Disfruta del verano luciendo las ‘ocean nails’, un estilo de manicura juvenil que acapara la mirada por su aspecto, además de aportar una apariencia fresca en tus manos.