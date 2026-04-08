2 recetas de licuados de banana para desayunar todos los días: se ven aesthetic y tienen beneficios

Comer un buen desayuno es indispensable para empezar el día con energía, pues es en este momento cuando el cuerpo va "despertando" y preparándose para todas las actividades. Sin embargo, no siempre hay oportunidad de hacerlo en forma y hay veces en que los licuados son la única alternativa para satisfacerse, en especial cuando son de frutas que se encuentran fácilmente, como las recetas que llevan banana.

Esta preparación no solo tiene un sabor delicioso y se puede hacer con pocos ingredientes, sino que también es una enorme fuente de beneficios. De acuerdo con información de Switch Back Foods, los batidos de plátano son ricos en fibra soluble, la cual tiene impactos positivos en la salud digestiva.

Licuados de banana: las 2 recetas más fáciles y deliciosas

Plátano con avena . Se necesita una banana grande, media taza de avena y una pizca de vainilla para darle mejor sabor. Hay que licuar hasta que todos los ingredientes se incorporen perfectamente y, si se desea, se le puede poner una pizca de canela en polvo al servir.



. Se necesita una banana grande, media taza de avena y una pizca de vainilla para darle mejor sabor. Hay que licuar hasta que todos los ingredientes se incorporen perfectamente y, si se desea, se le puede poner una pizca de canela en polvo al servir. Plátano con fresa. Se necesita una banana mediana, media taza de fresas picadas y una taza de leche (puede ser entera o deslactosada). Hay que licuar hasta que quede una consistencia espesa y sabe mucho mejor cuando está frío.

Los batidos de banana con fresa saben delicioso y son un desayuno aesthetic|Freepik

¿Cuántas veces a la semana se puede tomar licuados de banana?

Las recomendaciones de consumo sobre estas recetas consideran los objetivos nutricionales de cada persona, por lo que no hay una cantidad exacta que se deba ingerir por semana. Por ejemplo, un artículo de Medicover Hospitals sugiere que los licuados de banana pueden ser de gran ayuda en programas alimenticios pensados para aumento de peso supervisado, en especial cuando se combina con otras proteínas.

Los licuados de plátano le aportan fibra al cuerpo|Freepik

Esto no significa que todas las versiones tengan este efecto, ya que hay casos donde esta rica bebida se usa como complemento para una buena salud estomacal y controles de peso. Es por esto que lo mejor es consultar con nutricionistas respecto a cuántas veces se deberían tomar batidos de plátano para aprovechar al máximo las vitaminas que aportan.