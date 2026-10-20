4 sombreados para ojos apagados que necesitan brillo

Cuando los ojos se ven cansados y pierden vitalidad, la clave para devolverles la luz consiste en aplicar técnicas estratégicas que abran la mirada. Estas opciones permiten captar los reflejos con precisión y transformar por completo cualquier expresión facial.

Existen cuatro estilos de sombreado ideales para combatir la fatiga al instante y renovar cualquier look. Desde acabados sutiles para el día hasta efectos deslumbrantes para la noche, tu mirada recuperará todo su brillo y frescura.

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¿Cómo preparar la piel de los ojos antes de maquillar?

Preparar la piel antes del maquillaje de ojos esfundamental para garantizar una mayor duración y un acabado impecable. Comienza aplicando una crema de contorno de ojos ligera y deja que se absorba por completo para evitar pliegues. A continuación, extiende una fina capa de prebase o corrector fluido sobre todo el párpado móvil y difumínalo bien. Este paso unifica el tono, alisa la textura, neutraliza las venitas y fija las sombras para que los colores luzcan intensos y sin correrse.

¿Cuáles son los mejores sombreados para ojos apagados?

A continuación, repasaremos los cuatro estilos de sombreado de ojos que dan vitalidad a la mirada y son fáciles de replicar: