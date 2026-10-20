César Bono reaparece en público tras rumores de haber perdido el ojo izquierdo; este es su estado de salud

A pocas horas de que se circulara información delicada sobre el estado de salud de César Bono, el actor y comediante reapareció en el escenario. El actor no solo cumplió con su compromiso teatral sino que también celebró su cumpleaños número 76 rodeado del cariño de sus seguidores, familiares y amigos. Ante la información que empezó a circular de que Bono había perdido el ojo izquierdo, su hijo Leonardo salió a aclarar lo sucedido y desmintió que su padre estuviera mal.

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¿Cómo fue la reaparición de César Bono tras rumores de que había perdido el ojo?

El protagonista de “Defendiendo al cavernícola” se presentó este lunes en el Teatro Libanés para ofrecer una función de la obra que lleva protagonizando aproximadamente 25 años, esta función coincidió con la fecha de su cumpleaños, por lo que el público y producción prepararon una sorpresa para celebrar su día.

Según videos que circulan en la red, el público le interpretó las mañanitas mientras que él le soplaba a la velita del pastel que le llevaron, de igual modo, recibió una felicitación arriba del escenario.

¿Cuál es el estado de salud de César Bono hoy, 20 de octubre?

Hasta este martes 20 de octubre, la información pública más reciente incluye las declaraciones de su hijo Leonardo, quien aseguró que el actor se encuentra bien y negó que haya perdido el ojo izquierdo. Segpun la infromación difundida, el actor había sido sometido a una delicada cirugía en la que le extirparon el ojo debido a un tumor. Sin embargo, todo se trató de un rumor.

“Hoy en su cumpleaños 76 está dando función saliendo de una operación. Con toda la actitud, yo ayer estaba trabajando pero supe que estaba muy feliz con mis hermanos” declaró el hijo del actor.

¿Por qué se dijo que César Bono había perdido un ojo?

La preocupación surgió después de que circulara una versión sobre una supuesta cirugía para retirar un tumor en el ojo izquierdo. La noticia se extendió rápidamente y provocó mensajes de preocupación entre sus seguidores.

Ante la situación, Leonardo Bono publicó un mensaje en redes sociales para desmentir la información y aclarar que su padre conservaba ambos ojos.