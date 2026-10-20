Cómo usar la sombra dorada para iluminar los ojos pequeños

La sombra dorada no es de las más utilizadas, pero muchas personas desconocen que bien aplicada es un gran recurso para abrir la mirada y agrandar los ojos pequeños.

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Se recomienda usar este tipo de sombra porque crea un efecto óptico de amplitud. Lo importante es no saturar el párpado ni achicar el ojo por lo que el dorado debe ser ubicado de manera estratégica y en el contraste con tonos de transición.

¿Cómo aplicar sombra dorada correctamente?

Prepara el párpado y crea profundidad

Aplica un corrector o prebase: vas a extender este producto por todo el párpado móvil hasta el hueso de la ceja y lo debes sellar con un poco de polvo compacto. Así puedes unificar el tono de la piel y los colores van a resaltar.

Usa un tono de transición: con ayuda de una brocha difuminadora vas a aplicar una sombra que sea marrón claro, caramelo o un melocotón en la cuenca del ojo. Las personas que tienen ojos pequeños deben llevar esta sombra un poco más arriba, es decir hasta el hueso de la ceja. Esto hará que tu párpado se vea más amplio.

Oscurece la esquina exterior (Efecto Almendrado)

Aplica una sombra marrón más oscura únicamente en el tercio externo del ojo (en forma de "V" acostada). Difumínala muy bien hacia afuera. Al concentrar la profundidad en la esquina exterior, alargas el ojo y dejas el espacio interno libre para expandirlo con la luz.

Esta sombra ilumina tu rostro.|Pinterest

Aplica la sombra dorada en puntos clave

En los dos tercios internos: el siguiente paso colocar la sombra dorada desde el inicio del párpado móvil hasta el centro. Si quieres que sea más intenso te recomendamos usar sombra líquida o humedecer tu brocha con un spray fijador. La aplicación debe ser con toquecitos con la yema del dedo para que se concentre mejor.

El punto de luz en el lagrimal: luego deberás poner un toque dorado más claro o champaña en el lagrimal. Así vas a separar visualmente los ojos y despierta la mirada al instante.

Abre la línea inferior de las pestañas

Sombreado inferior: Difumina la primera sombra marrón clara debajo de las pestañas inferiores, pero solo desde el centro hacia afuera.

Luz central: Para obtener un ojo más redondo y grande es importante aplicar un pequeño toque dorado en el centro de la línea inferior.

Línea de agua clara: Toma un lápiz de ojos color beige o nude y aplícalo en la línea de agua interna. No uses el negro porque cierra el ojo, aplica tonos claros debido a que expande la esclerótica (lo blanco del ojo) y duplica su tamaño visual.

Enmarca con máscara de pestañas

Por último, tenemos esta opción en la que debes rizar perfectamente tus pestañas y aplicar máscaras sobre todo en las externas para que se abran en forma de abanico. Si usas pestañas postizas, prefiere las de estilo cat-eye (más cortas al inicio y largas al final).

