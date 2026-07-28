Cómo maquillar la piel madura para que luzca luminosa y sin exceso de base
Hay secretos de belleza que son infalibles para maquillar la piel madura y así verte radiante todos los días sin que tu look parezca nada exagerado.
Con el paso del tiempo, la piel va cambiando y también lo hacen sus necesidades para las rutinas de belleza. Y cuando se trata de maquillar una cara madura, es muy importante hacerlo con cuidado para que las líneas de expresión no se remarquen y que el look se siga viendo radiante con un aspecto natural que favorece en cualquier ocasión.
¿Cómo maquillar la piel madura? 6 pasos que no pueden faltar en tus looks diarios
- Hidrata muy bien la piel. Antes de aplicar cualquier producto de maquillaje, hay que darle una buena humectación para nutrirla. Además, el skincare adecuado ayuda a que los productos se apliquen mejor y reduce el riesgo de que se cuarteen.
Elige una base adecuada para tu tipo de rostro. Conocer las necesidades específicas para tu piel es indispensable para elegir la base perfecta. Si tienes el cutis graso, lo mejor son las fórmulas matificantes; y si tienes el cutis seco, lo ideal son las bases con efecto "glowy" hidratante.
- Difumina con las herramientas limpias. Un error que muchas mujeres cometen sin darse cuenta, es no lavar con tanta frecuencia sus brochas y esponjas. Esto no solo es problemático en cuestiones de higiene, sino que podría terminar arruinando toda la rutina para maquillar la piel madura, ya que no difuminan bien la base y dejan zonas con las líneas muy resaltadas, lo que produce una apariencia poco juvenil.
- Usa corrector en zonas estratégicas para maquillar la piel madura. Incluye un corrector ligero que te ayude a disimular marcas o imperfecciones. También puedes aplicarlo en zonas estratégicas del rostro para un aspecto luminoso, como la zona de ojeras, la frente y un poquito en los pómulos.
Complementa con productos en crema. Una vez que la base esté bien difuminada por toda la cara, complementa tu rutina de belleza con productos en crema y fórmulas suaves. Por ejemplo, el rubor con efecto "cremoso" hace que las mejillas se vean llenas de vida y duran mucho más tiempo intactas, por lo que tendrás la confianza de que todo el día lucirás fabulosa.
- Evita los polvos saturados en la piel. Si bien los polvos, tanto sueltos como compactos, se usan para sellar todo el look, no siempre son una buena idea y menos cuando se trata de maquillar pieles maduras. Lo anterior ocurre porque si aplicas demasiada cantidad en las ojeras o en las comisuras de la boca, existe el riesgo de que las arrugas se vean exageradas con el transcurso de las horas.