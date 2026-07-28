Cómo maquillar la piel madura para que luzca luminosa y sin exceso de base

Con el paso del tiempo, la piel va cambiando y también lo hacen sus necesidades para las rutinas de belleza. Y cuando se trata de maquillar una cara madura, es muy importante hacerlo con cuidado para que las líneas de expresión no se remarquen y que el look se siga viendo radiante con un aspecto natural que favorece en cualquier ocasión.

¿Cómo maquillar la piel madura? 6 pasos que no pueden faltar en tus looks diarios