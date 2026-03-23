Poco comunes: 7 diseños de uñas grises que puedes usar en cualquier ocasión y lucirán elegantes

Aunque las tendencias en diseños de uñas 2026 están apostando por modelos coloridos y extravagantes, lo cierto es que no a todas les gusta este estilo y prefieren alternativas un tanto más discretas, pero sin que lleguen a verse aburridas. Y un color perfecto para conseguirlo, es el gris, que cuando se aplica en el manicure, da acabados muy elegantes y que combinan para cualquier ocasión.

Uñas elegantes: los diseños en color gris más bonitos para 2026

Con base lechosa y detalles metalizados . Los efectos lechosos en las manos se ven preciosos porque suavizan y dan luminosidad a la piel sin saturarla. Un punto a su favor es que se pueden combinar con casi cualquier tono y cuando se hace con gris algo que queda muy bien son los detalles metalizados, ya sea con puntitos, corazones o estrellas.



. Los efectos lechosos en las manos se ven preciosos porque suavizan y dan luminosidad a la piel sin saturarla. Un punto a su favor es que se pueden combinar con casi cualquier tono y cuando se hace con gris algo que queda muy bien son los detalles metalizados, ya sea con puntitos, corazones o estrellas. Almendradas con efecto cromado. Si lo que quieres es que tu imagen se vea estilizada hasta en el más mínimo detalle, prueba con los diseños de uñas almendradas que dan una apariencia delicada

7 diseños de uñas en color gris que sí se ven sofisticadas|Pinterest

Clásicas con base de gel y capa de brillo . Para ocasiones donde prefieras hacerte modelos sobrios que se puedan usar desde en la oficina hasta en una salida casual, apuesta por un manicure clásico con capa de color gris sólido y un baño de brillo que aumente la duración.



. Para ocasiones donde prefieras hacerte modelos sobrios que se puedan usar desde en la oficina hasta en una salida casual, que aumente la duración. Diseños de uñas con efecto aura . Otro de los estilos de "nail art" que están arrasando en las tendencias esta primavera 2026



. Otro de Plateadas luminosas. El brillo siempre combina con todo y los diseños de uñas grises no son la excepción. Elige un tono claro y elévalo con capas de glitter o esmalte holográfico para un un acabado fuera de lugar.

7 diseños de uñas en color gris que sí se ven sofisticadas|Pinterest

Manicure con "ojo de gato" luminoso . Cuando quieras que tu manicure sean el protagonista de tus atuendos, pide los diseños de uñas con ojo de gato, que se activa con esmaltes y magnéticos especiales . Lo mejor es que aunque elijas gris, es posible transformar el acabado para hacerlo más o menos luminoso.



. Cuando quieras que tu manicure sean el protagonista de tus atuendos, pide . Lo mejor es que aunque elijas gris, es posible transformar el acabado para hacerlo más o menos luminoso. Punta francesa combinada con gris. En caso de que prefieras los clásicos, la punta francesa nunca falla y muchos menos ahora que está disponible en versiones modernas