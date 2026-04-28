Decoración de uñas: las 3 últimas y hermosas tendencias para mayo de 2026

Los diseños de uñas más bonitos para mayo 2026 ya están apoderándose de las tendencias y el inicio de un nuevo mes siempre es el momento perfecto para renovar el manicure. Así que si todos los modelos con flores y corazones te parecen anticuados, entonces necesitas probar con nuevas técnicas que eleven tus atuendos al instante y hagan que tus manos se vean preciosas para cualquier ocasión.

1. Manicure tipo "bola disco" para looks deslumbrantes

Uno de los modelos de "nail art" que no pasarán desapercibidos en mayo 2026, definitivamente son los diseños de uñas estilo "disco ball". Como su nombre lo dice, esta técnica está inspirada en las decoraciones de las discotecas y está hecha con pequeñas piedritas de efecto espejo, lo que hace que reflejen la luz de forma preciosa.

4 diseños de uñas que serán tendencia y les favorecen a todas|Pinterest

Además, pueden llevarse en el clásico blanco o hacerse todavía más originales con la aplicación de cristales en diferentes colores. Es ideal para quienes aman la vida nocturna y no le temen llamar la atención con su imagen.

2. Diseños de uñas con rayas verticales para afinar las manos

Si quieres que tus manos se vean estilizadas en todo momento, pero sin que esto implique caer en lo aburrido, entonces el manicure con rayas y líneas verticales se convertirá en tu nueva obsesión para mayo 2026. Esto gracias a que se trata de uno de los modelos de "nail art" que afinan visualmente los dedos y que aporta color, con la diferencia de que no satura el acabado final.

4 diseños de uñas que serán tendencia y les favorecen a todas|Pinterest

Otra ventaja es que las posibilidades de combinación son infinitas, ya que se pueden hacer mezclando dos tonos similares o apostando por fusiones inesperadas. La clave está en elegir esmaltes que sean similares a la gama de colores que predomina en nuestro armario, para que así sea fácil de usar con todo tipo de looks.

3. Uñas cromadas en diferentes colores para derrochar estilo en mayo 2026

Entre las tendencias en diseños de uñas que arrasarán en mayo 2026, está el manicure tipo cromado, un efecto metalizado y de espejo que se ve fenomenal tanto en estructuras cortas como e largas. Esta técnica está ganando gran popularidad porque aporta un aire futurista y pulido que eleva todo tipo de atuendos; ya sea formales para ir al trabajo o un poco más casuales para salidas con amigos.

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En cuanto a los colores disponibles, inicialmente se hacían estos modelos con plateado y dorado, pero ya hay nuevos tonos que le dan este "toque vibrante" a las manos. Y las opciones van desde el verde, el rosa, el azul, el amarillo o hasta el anaranjado para un acabado que combine con los paisajes de la temporada primavera / verano.