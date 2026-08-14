4 trucos caseros para eliminar el mal olor de botellas y termos

Las botellas y termos se han vuelto objetos indispensables para llevar agua y otras bebidas durante el día. Sin embargo, el uso frecuente puede provocar la aparición de malos olores, especialmente cuando quedan restos de líquidos en el interior.

Eliminar este problema no empre requiere productos especializados. Existen algunos trucos caseros sencillos que pueden ayudar a limpiar estos recipientes, reducir los olores desagradables y mantenerlos en mejores condiciones por más tiempo.

¿Cómo eliminar el mal olor de botellas y termos?

El mal olor en botellas y termos suele aparecer por la acumulación de humedad, restos de bebidas y residuos en zonas difíciles de limpiar. Para eliminarlo, existen algunos métodos caseros sencillos que pueden ayudar a recuperar su frescura.

Bicarbonato y vinagre blanco

El bicarbonato y vinagre blanco son una de las opciones más conocidas para combatir los malos olores en botellas y termos. Agrega una cucharadita de bicarbonato y un chorro de vinagre blanco, deja actuar durante cinco minutos y después incorpora agua caliente para enjuagar.

Sal gruesa y lavavajillas

Otra alternativa consiste en utilizar sal gruesa y lavavajillas, especialmente cuando quedan restos de bebidas. Coloca unos centímetros de agua, añade un puñado de sal y un poco de lavavajillas, cierra el recipiente y agítalo con fuerza para ayudar a desprender la suciedad.

Arroz y vinagre

También puedes recurrir al arroz y vinagre para eliminar residuos adheridos. Coloca agua templada hasta la mitad del recipiente, incorpora un puñado de arroz y un chorro de vinagre blanco, cierra y agita bien para que los granos ejerzan fricción sobre las paredes internas.

Mezcla de ingredientes para casos difíciles

Cuando el mal olor persiste, existe un método que requiere mayor tiempo. Se recomienda mezclar partes iguales de vinagre de arroz y agua, agregar una cucharada de lavavajillas y otra de bicarbonato, dejar reposar durante 24 horas y agitar la botella cada dos o tres horas.

También es importante prestarle atención a tapas, boquillas y juntas de silicona, ya que en estas zonas pueden acumularse humedad y residuos responsables de los malos olores. El lavado diario con agua y jabón, seguido de secado completo, ayuda a mantener los recipientes limpios por más tiempo.