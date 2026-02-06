inklusion logo Sitio accesible
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas

Hay varios tipos de estas puertas, que le pueden brindar mayor seguridad a tu hogar o simplemente que no desentone con la fachada de la casa

47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  José Alejandro

Si estás en la búsqueda de escoger la mejor puerta entrada de tu casa, estas 47 ideas te ayudarán para encontrar la mejor que se te adecué, desde diseños minimalistas hasta muy ostentosas. Los modelos son para todos los gustos y presupuestos. Conoce los 6 tipos de exterior que hará que tu inmueble se vea más elegante.

Entre los tipos de puerta de entrada se encuentran las que son compuestas; es decir hechas de diferentes materiales, así como las de madera, de fibra de vidrio, y las victorianas, por mencionar algunas de las más utilizadas en remodelación o construcción de casas. En cambio, si quieres darle una nueva cara a tu patio, estos 9 ejemplos son ideales.

Puerta de entrada casa
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest
47 ideas para decorar la puerta de la entrada en tu casa: desde minimalistas, hasta muy ostentosas|Pinterest

