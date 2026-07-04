¡Apoya a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7! Hora límite hoy 04 de julio y cómo votar PASO a PASO

Las competencias de MasterChef 24/7 se ponen cada vez más tensas , y con la llegada del domingo de eliminación el público tiene un papel súper importante: ¡sólo tú puedes salvar a un cocinero con tu voto, y así puedes hacerlo totalmente GRATIS y desde cualquier lugar!

¿Hasta qué hora puedes votar para salvar a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7 HOY, sábado 04 de julio del 2026?

Desde los primeros minutos de este sábado 04 de julio del 2026, el portal de votaciones del sitio de Azteca UNO se encuentra activo y listo para que participes; la hora límite es las 23:59 horas (11:59 de la noche), por lo que todavía tienes todo el día de hoy para tomar una importante decisión.

Recuerda que tu opinión siempre es escuchada y se verá reflejada en la Gala de este domingo 05 de julio, cuando los cocineros se enfrenten a los exigentes Jueces de MasterChef 24/7 con sus mejores platillos ... ¡la competencia es cada vez más dura y esto se vio reflejado el viernes, cuando los cocineros se enfrentaron a proteínas totalmente diferentes!

¿Qué cocineros obtuvieron el Delantal Negro esta semana?

La lista completa de cocineros que están en riesgo de salir eliminados de MasterChef 24/7 es la siguiente:

Diego

Jazmín

Flor

Michelle

Lancer

Claudia

Emmanuel

Luis

Carmen

Camila

¿Cómo votar EN LÍNEA para salvar a tu cocinero favorito en MasterChef 24/7?

Votar por uno o más cocineros es muy sencillo: puedes hacerlo a través de la app oficial de TV Azteca En Vivo, o hacer click en el siguiente enlace que te llevará a un listado de los participantes con su respectiva foto.

Lo único que debes hacer es hacer click en el recuadro derecho y decidir cuántos votos das y a quién, luego haz click en “Enviar”... ¡recuerda que tienes 10 disponibles y los puedes repartir!

Ya sea que elijas a un solo cocinero o a varios, todo estará contabilizado y los resultados se darán a conocer en la Gala de este domingo 05 de julio a través de Azteca UNO, ¡no te la pierdas!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?