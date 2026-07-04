Cómo hacer hot cakes rellenos de plátano para tu desayuno relax al estilo MasterChef 24/7
Este sábado, los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una dulce opción para arrancar su día con las pilas bien puestas
Si se te antojó algo dulce y esponjosito para arrancar tu día, sobre todo el fin de semana que hay más tiempo para el relax y la cocina, te recomendamos preparar estos deliciosos hot cakes rellenos de plátano con esta receta espectacular, nutritiva, alta en fibra y sin azúcares añadidos.
¿Cómo hacer hot cakes rellenos de plátano de forma saludable?
Aunque los hot cakes rellenos de avellana o mermelada son más populares, puedes darle la vuelta a este desayuno y ponerle plátano para darle un toque delicioso sin sacrificar mucho la dieta; para hacerlos necesitas:
INGREDIENTES:
- 1 taza de hojuelas de avena (licuadas hasta hacerlas polvo) o harina de avena
- 1 plátano maduro (para endulzar la masa naturalmente)
- 2 huevos
- ¼ de taza de leche vegetal (almendra, avena, coco) o leche light
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de canela en polvo
- 1 o 2 plátanos firmes cortados en rodajas delgadas para el relleno
PASO A PASO:
- Coloca todos los ingredientes de la masa (la avena, el plátano maduro, los huevos, la leche, la vainilla, el polvo para hornear y la canela) en la licuadora.
- Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y espesa. Déjala reposar por tres minutos para que la avena se hidrate bien y no queden grumos o bultos secos.
- Calienta una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y engrásala ligeramente con un toque de aceite de coco o mantequilla.
- La primera capa: Vierte una porción de masa en la sartén formando un círculo pequeño.
- El relleno: Rápidamente, coloca 3 o 4 rodajas de plátano en el centro, presionando ligeramente hacia abajo.
- La segunda capa: Cubre las rodajas de plátano con una cucharada extra de masa, lo justo para taparlas.
- La vuelta: Cuando veas que burbujea la superficie y los bordes se ven cocidos (unos 2 o 3 minutos), dale la vuelta con cuidado. Cocina por el otro lado durante 1 o 2 minutos más hasta que tus hot cakes estén dorados.
¡Listo! Si acostumbras comer tus hot cakes con toppings o endulzantes, te recomendamos estas opciones fitness: un chorrito de miel de abeja pura o de agave, una cucharada de yogurt griego y nueces picadas o semillas de chía para el toque crujiente.
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.