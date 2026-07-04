Cómo hacer hot cakes rellenos de plátano para tu desayuno relax al estilo MasterChef 24/7

Si se te antojó algo dulce y esponjosito para arrancar tu día , sobre todo el fin de semana que hay más tiempo para el relax y la cocina, te recomendamos preparar estos deliciosos hot cakes rellenos de plátano con esta receta espectacular, nutritiva, alta en fibra y sin azúcares añadidos.

¿Cómo hacer hot cakes rellenos de plátano de forma saludable?

Aunque los hot cakes rellenos de avellana o mermelada son más populares, puedes darle la vuelta a este desayuno y ponerle plátano para darle un toque delicioso sin sacrificar mucho la dieta; para hacerlos necesitas:

INGREDIENTES:

1 taza de hojuelas de avena (licuadas hasta hacerlas polvo) o harina de avena

1 plátano maduro (para endulzar la masa naturalmente)

2 huevos

¼ de taza de leche vegetal (almendra, avena, coco) o leche light

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de canela en polvo

1 o 2 plátanos firmes cortados en rodajas delgadas para el relleno

PASO A PASO:

Coloca todos los ingredientes de la masa (la avena, el plátano maduro, los huevos, la leche, la vainilla, el polvo para hornear y la canela) en la licuadora.

(la avena, el plátano maduro, los huevos, la leche, la vainilla, el polvo para hornear y la canela) en la licuadora. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y espesa . Déjala reposar por tres minutos para que la avena se hidrate bien y no queden grumos o bultos secos.

. Déjala reposar por tres minutos para que la avena se hidrate bien y no queden grumos o bultos secos. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y engrásala ligeramente con un toque de aceite de coco o mantequilla.

La primera capa: Vierte una porción de masa en la sartén formando un círculo pequeño.

El relleno: Rápidamente, coloca 3 o 4 rodajas de plátano en el centro, presionando ligeramente hacia abajo.

Rápidamente, coloca 3 o 4 rodajas de plátano en el centro, presionando ligeramente hacia abajo. La segunda capa: Cubre las rodajas de plátano con una cucharada extra de masa, lo justo para taparlas.

Cubre las rodajas de plátano con una cucharada extra de masa, lo justo para taparlas. La vuelta: Cuando veas que burbujea la superficie y los bordes se ven cocidos (unos 2 o 3 minutos), dale la vuelta con cuidado. Cocina por el otro lado durante 1 o 2 minutos más hasta que tus hot cakes estén dorados.

¡Listo! Si acostumbras comer tus hot cakes con toppings o endulzantes, te recomendamos estas opciones fitness: un chorrito de miel de abeja pura o de agave, una cucharada de yogurt griego y nueces picadas o semillas de chía para el toque crujiente.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

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