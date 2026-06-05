En el mundo de la belleza hay diferentes tipos de labiales con cualidades variadas, como lo son los mate, cremosos y el gloss, que es el que se abordará mayormente en esta ocasión, ya que el objetivo es dar volumen a los labios finos y que aporten luz a todo el rostro con 5 tonos infalibles. Conoce los 4 peinados elegantes que estilizan el cuello y levantan los pómulos para rejuvenecer después de los 50.

Las mujeres siempre buscan en los labiales ciertas características antes de elegir el correcto. Entre ellas está la duración conforme pasa el tiempo y si es resistente a los roces con el agua o comidas. Otro de los puntos importantes es la intensidad del color y si ofrece una cobertura uniforme desde la primera aplicación. Así puedes maquillar los ojos caídos si tengo piel morena: dejarás de verte triste.

Los tonos de labiales

1. Cereza: Este tipo de rojo brillante ayuda a que los labios se vean más grandes, gracias a que atrae la luz y define mejor el contorno.

5 tonos de labiales que dan volumen a los labios finos y aportan luz a todo el rostro|Pinterest

2. Rosa nude: Los tonos nude son los mejores al reflejar la luz, lo que ayuda a crear un efecto visual de labios más carnosos. Es un labial que puedes utilizar todos los días.

5 tonos de labiales que dan volumen a los labios finos y aportan luz a todo el rostro|Pinterest

3. Coral: Este labial es ideal para la temporada primavera-verano al aportarle frescura al rostro. Lo mejor de todo es que hace que los labios se vean más jugosos.

5 tonos de labiales que dan volumen a los labios finos y aportan luz a todo el rostro|Pinterest

4. Frambuesa: Este tono de labial con acabado hidratante ilumina el rostro y hace que los labios se vean más suaves y jugosos.

5 tonos de labiales que dan volumen a los labios finos y aportan luz a todo el rostro|Pinterest

5. Beige rosado con gloss: Esta opción es ideal para darles un efecto natural a los labios y que se vean más rellenos. No obstante, para ello se debe aplicar más brillo en la parte del centro.

5 tonos de labiales que dan volumen a los labios finos y aportan luz a todo el rostro|Pinterest

Cabe mencionar que se pueden adquirir labiales a muy bajo costo en puestos de tianguis y mercado, aunque no son muy recomendables, ya que no cumplirán con ciertas características. En las diferentes plataformas digitales hay opciones que van desde los 150 hasta los 1 mil pesos.