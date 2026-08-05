MasterChef 24/7: ¿Cómo hacer crema de nuez con chipotle? La receta fácil y deliciosa de la Chef Zahie Téllez
Descubre cómo preparar la crema de nuez con chipotle de la Chef Zahie, jueza de MasterChef 24/7.
La cocina mexicana tiene el poder de transformar ingredientes sencillos en preparaciones llenas de sabor, y prueba de ello es la crema de nuez con chipotle, una receta que combina la suavidad de la nuez con el toque ahumado y ligeramente picante del chile. Este platillo, compartido en redes sociales por la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7, es ideal para sorprender a la familia con una opción diferente.
MasterChef 24/7: receta de crema de nuez con el toque de Zahie Téllez
Además de ser deliciosa, esta crema es muy fácil de preparar y requiere pocos ingredientes. El secreto está en integrar correctamente los sabores y lograr una textura aterciopelada que resalte el sabor de los elementos principales. "Si te gustan las cremas con mucho sabor, esta te va a sorprender", señaló la Chef para acompañar el video que publicó en Instagram con la receta.
Ingredientes:
- 2 cucharadas de mantequilla
- 2 dientes de ajo confitado
- 2 cucharadas de cebolla finamente picada
- 1 taza de puré de jitomate
- Sal y pimienta al gusto
- 250 gramos de nuez picada
- 2 chiles chipotles en adobo
- 1 litro de caldo de pollo
- 1/2 taza de crema ácida
Cómo preparar crema de nuez y chiplote de la Chef Zahie
La crema de nuez con chipotle destaca por su equilibrio entre el sabor dulce y ligeramente mantequilloso de las nueces, el toque cremoso de la crema ácida y el característico ahumado del chipotle. Sin duda, es una receta digna de una jueza de MasterChef 24/7 y una excelente opción para quienes buscan preparar un platillo sofisticado sin complicarse demasiado.
Paso a paso para preparar la receta:
- En una olla caliente, derrite la mantequilla y sofríe el ajo confitado junto con la cebolla hasta que se suavicen y desprendan su aroma.
- Agrega el puré de jitomate, salpimienta al gusto y cocina durante unos minutos para concentrar los sabores.
- Incorpora la nuez picada y los chiles chipotles en adobo. Cocina durante cinco minutos más para que todos los ingredientes se integren.
- Lleva la preparación a la licuadora, añade el caldo de pollo y la crema ácida. Licúa hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
- Regresa la crema a la olla y calienta a fuego bajo durante unos minutos, evitando que hierva.
- Sirve caliente y decora con un poco de nuez picada para aportar textura y una presentación atractiva.
La combinación del sabor intenso de la nuez con el ligero picor del chipotle da como resultado un platillo equilibrado que refleja la creatividad y técnica que la Chef Zahie, quien afirma que las nueces no solo se pueden llevar a los postres y así lo demuestra.
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