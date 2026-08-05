MasterChef 24/7: ¿Cómo hacer crema de nuez con chipotle? La receta fácil y deliciosa de la Chef Zahie Téllez

La cocina mexicana tiene el poder de transformar ingredientes sencillos en preparaciones llenas de sabor, y prueba de ello es la crema de nuez con chipotle, una receta que combina la suavidad de la nuez con el toque ahumado y ligeramente picante del chile. Este platillo, compartido en redes sociales por la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7, es ideal para sorprender a la familia con una opción diferente.

MasterChef 24/7: receta de crema de nuez con el toque de Zahie Téllez

Además de ser deliciosa, esta crema es muy fácil de preparar y requiere pocos ingredientes. El secreto está en integrar correctamente los sabores y lograr una textura aterciopelada que resalte el sabor de los elementos principales. "Si te gustan las cremas con mucho sabor, esta te va a sorprender", señaló la Chef para acompañar el video que publicó en Instagram con la receta.

La crema de nuez con chipotle de la Chef Zahie Téllez combina una textura aterciopelada con un toque ahumado.|Instagram @zahietellez

Ingredientes:



2 cucharadas de mantequilla

2 dientes de ajo confitado

2 cucharadas de cebolla finamente picada

1 taza de puré de jitomate

Sal y pimienta al gusto

250 gramos de nuez picada

2 chiles chipotles en adobo

1 litro de caldo de pollo

1/2 taza de crema ácida

Cómo preparar crema de nuez y chiplote de la Chef Zahie

La crema de nuez con chipotle destaca por su equilibrio entre el sabor dulce y ligeramente mantequilloso de las nueces, el toque cremoso de la crema ácida y el característico ahumado del chipotle. Sin duda, es una receta digna de una jueza de MasterChef 24/7 y una excelente opción para quienes buscan preparar un platillo sofisticado sin complicarse demasiado.

Paso a paso para preparar la receta:



En una olla caliente, derrite la mantequilla y sofríe el ajo confitado junto con la cebolla hasta que se suavicen y desprendan su aroma. Agrega el puré de jitomate, salpimienta al gusto y cocina durante unos minutos para concentrar los sabores. Incorpora la nuez picada y los chiles chipotles en adobo. Cocina durante cinco minutos más para que todos los ingredientes se integren. Lleva la preparación a la licuadora, añade el caldo de pollo y la crema ácida. Licúa hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Regresa la crema a la olla y calienta a fuego bajo durante unos minutos, evitando que hierva. Sirve caliente y decora con un poco de nuez picada para aportar textura y una presentación atractiva.

La combinación del sabor intenso de la nuez con el ligero picor del chipotle da como resultado un platillo equilibrado que refleja la creatividad y técnica que la Chef Zahie, quien afirma que las nueces no solo se pueden llevar a los postres y así lo demuestra.

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