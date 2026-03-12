5 excelentes cortes para pelo maltratado; son versátiles, hermosos y dan vida al cabello dañado

Hay muchas maneras en que puedes terminar con cabello dañado: por el uso de herramientas de calor, por la exposición al sol, por tintes frecuentes y también por dejar pasar mucho tiempo sin cortar las puntas. Si te encuentras en esta etapa, debes saber que existen diversos cortes para pelo maltratado que te ayudan a reparar pero sin decirle adiós por completo al largo de tu melena.

Es fácil pensar que tus únicas opciones para deshacerte de las partes de cabello dañado es hacerte un corte bob o un pixie súper chiquito. En realidad, la variedad de opciones es amplia y aquí te daremos algunos ejemplos.

5 ideales cortes para pelo maltratado en mujeres

|Crédito: Instagram. @kristie951

1. V-Cut o corte en V

Se le llama así al corte que, literalmente, hace que las puntas de tu cabello formen una letra "V"; la parte más larga se encuentra al centro de la espalda y, a partir de ahí, las puntas se van haciendo más cortas hacia los extremos. Es una excelente idea para mantener el largo que quieres y al mismo tiempo quitar considerables porciones dañadas; el corte también es elegante y versátil.

2. Capas largas

|Crédito: Instagram. @glamcatt

Esta es una opción llena de volumen y movimiento si quieres retirar puntas abiertas y para ti es prioridad mantener tu cabello largo; este tipo de cortes te quitan peso y cabello dañado, pero no estilo.

3. Lob, uno de los mejores cortes para pelo maltratado

|Crédito: Instagram. @ryleeheyzahair

Una buena alternativa si quieres tener un "reinicio" para tu cabellera, pero sin que el cambio parezca demasiado drástico o por si de plano no te gustan los cortes chiquititos. Un lob es parecido en forma a un bob, pero llega hasta el hombro. Favorece el volumen, da movimiento y se adapta a diferentes tipos de pelo.

4. Fleco de cortina

Este tipo de fleco es probablemente uno de los más favorecedores porque le queda a todo tipo de rostros. La razón por la que lo sugerimos en nuestra lista de cortes para pelo maltratado radica en que un fleco de cortina enmarca las facciones, ayuda a mantener movimiento y lleva la atención hacia la parte de enfrente, lo cual puede ser una ventaja si tuviste que cortarle bastantito a tu melena.

5. Corte shag

|Crédito: Instagram. @newidentitieshairstudio

Un tipo de corte muy rockero y desenfadado que se suele recomendar bastante para quienes tienen cabello muy fino, pues da textura y movimiento; por esta última razón puede ser uno de los mejores cortes para pelo maltratado. Se caracteriza por tener capas cortitas y desiguales que pueden iniciar desde la coronilla.

