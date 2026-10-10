5 cortes para pelo fino que aportan volumen a la melena

Durante este otoño, habrá un cambio en el mundo de la moda que se verá reflejado no sólo en la indumentaria, sino también en los distintos cortes de cabello que usarán las mujeres para verse más elegantes, cómodas, bonitas y lo más importante, mucho más jóvenes. Además, antes de acudir a una peluquería, hay que tener en cuenta varios aspectos como el tipo de cabello, las facciones del rostro, entre otras. En este caso, te vamos a dejar cuáles son los cinco cortes de cabello para pelo fino.

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De acuerdo a lo que explicaron los especialistas, un corte de cabello estratégico, e inteligente es clave si quieres darle volumen al cabello fino; ya que con este tipo de melenas, se notará muy escasa. Hay que tener en cuenta a la hora de elegir un cambio de look, cómo son las facciones del rostro, como así también el tipo de cabello con el que cuentas.

Que características tiene el cabello fino

Entre las características que debemos mencionar del cabello fino es que tiene un diámetro o un grosor de hebra menor a lo normal, pero lo que no significa que haya poca cantidad de pelo. Si estás pensando en un cambio de look para esta temporada, lo que recomiendan los expertos en un cabello corto, pero entero o con pocas capas. A continuación, te dejaremos cuáles son esos cinco cortes de pelo para este tipo de cabello.

5 cortes de pelo fino que aportan volumen

Blunt bob: es un corte con pocas capas y se traduce en una melena con más cuerpo, densidad visual y es perfecto para cabello fino. Es ideal para quienes buscan un efecto de plenitud

Riviera bob: tiene la estructura de un bob clásico, pero con capas internas que aportarán volumen y movimiento a las puntas; el largo se sitúa entre la mandíbula y el mentón

Bixie: es una combinación entre pixie y bob; y se diferencia del pixie tradicional en que mantiene longitudes más largas y sus volúmenes aportarán cuerpo, textura y movimiento

Corte mariposa: es otro de los cortes que podrás llevar y es ideal para cabellos finos porque tiene capas largas que enmarcan el rostro, un volumen superior controlado y puntas que se abren como alas.